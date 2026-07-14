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Bodnutí do hrudníku i stehna. Španělskou Pamplonou se prohnali festivaloví býci

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  14:17
Při tradičním běhu s býky v úterý, které je závěrečným dnem oslav svátku svatého Fermína ve španělské Pamploně, zranila zvířata svými rohy dva lidi. Oba muži byli převezeni do místní nemocnice k ošetření. Celkem bylo za osm dnů trvání festivalu zraněno 57 lidí, z nichž čtyři nabodli býci na rohy. Mezi zraněnými je i několik cizinců.

Osmnáctiletého místního mladíka v úterý bodl býk do stehna v první zatáčce trasy. Tam zvíře vrazilo do malé skupiny prchajících běžců, dva muže srazilo na dlažební kostky a třetího převalilo přes své rohy.

Tradiční běh s býky ve španělském městě Pamplona. (14. července 2026)
Oslavy svátku svatého Fermína ve španělské Pamploně. (12. července 2026)
Býci ve španělské Pamploně zranili několik lidí. (12. července 2026)
Oslavy svátku svatého Fermína ve španělské Pamploně. (12. července 2026)
24 fotografií

V závěrečném úseku trati pak býk bodl 46letého muže ze středního Španělska do hrudníku. V této oblasti se trať zužuje při vstupu do arény. Lékařskou pomoc kvůli lehkým zraněním vyžadovalo dalších osm běžců včetně 86letého Brita.

Běželi v Pamploně s býky, třináct lidí je zraněných. Jeden dostal rohem do obličeje

Tradiční běhy se konají každé ráno v 8:00. Šest bojových býků a doprovodní voli potřebují okolo dvou a půl minuty, aby uběhli 875 metrů dlouhou trasu od startu až k aréně. V ní se odpoledne koná býčí zápas, při němž jsou zvířata zabita. Běhu se může účastnit každý člověk starší 18 let a jeho cílem je dostat se k býkům co nejblíže, případně se jich dokonce dotknout.

Od začátku 20. století zemřelo při běhu s býky v Pamploně 16 lidí. Jako poslední v roce 2009 zahynul sedmadvacetiletý Španěl, který podlehl zraněním plic a srdce. Zranění a zlomeniny jsou při běhu časté, popisuje AP. Částečně je to kvůli vysokému počtu začínajících účastníků a zahraničních turistů, kteří se přidávají ke zkušeným místním obyvatelům. Řada zranění je také důsledkem pádů vyvolaných panikou mezi běžci.

OBRAZEM: Lidé běžící po boku s býky se prohnali Pamplonou. Čtyři zranění

Letos jsou mezi zraněnými, kteří utrpěli především pohmožděniny i cizinci, píše AFP. Zranění byli Australan, Brit, Američan a Němec, přičemž poslednímu jmenovanému býk probodnul levou paži. Všichni zranění s výjimkou čtyř osob už mohli opustit nemocnici.

Letošní festival se koná sto let od vydání románu amerického spisovatele Ernesta Hemingwaye Fiesta, který festivalu přinesl mezinárodní slávu. Slavnosti, jejichž tradice sahá až do středověku, začaly 6. července a končí dnes. Jsou doprovázeny koncerty, náboženskými procesími, ohňostroji a radovánkami trvajícími až do časných ranních hodin.

7. července 2026
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