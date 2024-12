Japonská záchodová kultura v ohrožení. Toaletní papír drásá moderní prkénka

Společnost Toto vydala před pár dny prohlášení, ve kterém vyzývá občany, aby toaletním papírem neutírali prkénko. To je sice vyrobeno z odolného materiálu, musí však odolávat zejména čisticím přípravkům. Důležitá je i jeho dobrá tvárnost při výrobě. Japonci, jak je dobře známo, si potrpí na dokonalou čistotu, a prkénko vždy před odchodem pečlivě utírají.

Při použití toaletního papíru však podle vedení společnosti vznikají miniaturní škrábance, ve kterých se následně usazuje špína. Trpí i barevná konzistentnost výrobku. Řešení je jednoduché – občané mají raději používat lehce navlhčený hadřík. Výrobce si je nepraktičnosti vědom, změnu materiálu však neplánuje, hledá nicméně cesty, jak nepříjemnou situaci vyřešit.

Historie japonské záchodové etikety ukazuje, že řešení zcela jistě bude nečekané a jaksepatří vizionářské. I když stále na mnoha místech po celém souostroví, zejména na venkově, najdeme staré toalety, při jejichž použití musí člověk poctivě přidřepnout, přes osmdesát procent domácností již vlastní klasickou toaletu v „západním stylu“. Uvozovky jsou v tomto případě potřeba.

Přirovnání k toaletám z naších končit je totiž pro japonské záchody urážkou. Produkty od legendárního výrobce Toto jsou bez přehánění uměleckým dílem a výkvětem té nejmodernější technologie. Ne náhodou se dostal model této firmy uvedený v roce 1997 do Guinnessovy knihy rekordů jako „nejsofistikovanější toaleta na světě“. Inženýři v letech následujících nelenili a pravidelně do toalet přidávají nové funkce.

K těm základním patří integrovaný bidet s nastavitelnou tryskou, kterou lze pomocí jednoho z mnoha tlačítek nasměřovat přesně na patřičná místa. Standardem je i vyhřívané prkénko, samočisticí program po každém použití či automatické otevírání a zavírání víka toalety. Kde západní inženýři končí, tam se jejich záchodoví kolegové v Japonsku teprve zahřívají.

K pokročilejším funkcím u dražších modelů zařaďme regulaci tlaku vody v bidetu, kterou využívají zejména dámy pro své intimní partie. Stejně tak lze nastavit i teplotu ostřikové vody, výzkumníci zjistili, že Japonci považují za optimální 38 stupňů Celsia. Majetnější lidé se mohou spolehnout na vodní pulzy, které údajně pomáhají při hemeroidech, do vodního proudu umí toaleta přidat i mýdlo.

Japonsko a veřejné toalety Samostatnou kapitolou jsou japonské veřejné toalety. Ve větších městech je najdeme na každém kroku, často vás k nim nasměruje hustá síť ukazatelů. Středoevropan odkojený „přívětivostí“ tuzemských toalet při pohledu na architektonické skvosty musí zaplesat. Výjimkou nejsou ani průhledné veřejné záchody, kam můžete nejprve nahlédnout; po vstupu a zamčení se skla ztmaví. O čistotu se člověk bát nemusí, i ten nejzapadlejší záchod západního stylu v Japonsku by se u nás neztratil v tom nejluxusnějším hotelu. A to vše pochopitelně zdarma. Přesvědčit se můžete v článkové galerii.

Pokud je vám i toto málo, přicházejí do hry nejluxusnější toalety, jejichž součástí je bohatý panel s desítkami tlačítek, při jehož ovládání si člověk připadá jako průměrně zdatný astronaut během startu do vesmíru. K tomu všemu umí zahrát výběr z popové i vážné hudby – toalety od společnosti INAX sazí například na úryvek ze symfonie od německého skladatele Felixe Mendelssohna. Po dokončení úkolu je sedící odměněn vyfénováním pozadí a jemným ostřikem parfému, stejně tak provoněním celé místnosti. Modely určené pro starší obyvatelstvo pomohou uživateli vstát.

Syndrom japonských toalet

Na první pohled jde o splněný sen, pro turistu ze Západu – a autor těchto řádků s tím má bohaté zkušenosti – se však pravidelné odevzdávání biologického materiálu v Japonsku mění v intelektuální výzvu s nejistým výsledkem. Ovládací tlačítka totiž až na výjimky postrádají překlad, uživatel proto musí experimentovat a nejprve mačká čudlíky, které mu podle japonských znaků připadají nejsympatičtější. Hotely se snaží nebohým návštěvníkům pomoci přiloženým návodem, strojový překlad však spíše škodí. S trochou cviku a trpělivost se ovšem boj s živly za pár dní změní v příjemný zážitek.

Záchodová óda na život Meditativním a překvapivě pozitivním náhledem na poezii japonských veřejných toalet je loňský snímek německého režiséra Wima Wenderse s názvem Dokonalé dny. Sledujeme v něm Hirajamau, stárnoucího uklízeče toalet v Tokiu. Do jeho na první pohled stereotypního života každý den probleskují krásy zdánlivých maličkostí, rutinu mu nabourávají nečekaná setkání a střípky z jeho minulosti. Představitel hlavní role Kódži Jakušo byl na festivalu v Cannes oceněn za nejlepší mužský herecký výkon.

Ani luxus japonských toalet se však nesmí přehánět. Excesivní používání bidetových funkcí totiž může škodit, jak zjistili tamní proktologové. Omývání vede k „nadměrné čistotě“, kolem řitního otvoru se následně mohou usadit jiné nepřátelské bakterie, což vede ke kožním problémům. Až uvidíte ve zprávě po návštěvě místního lékaře tyto znaky: ウォシュレット症候群, můžete si na seznam zážitků z dovolené přidat takzvaný „woshuretto shoukougun“ neboli syndrom japonských toalet.

I přes tato jistá rizika je loučení s luxusními japonskými záchody těžké. Návrat do tvrdé a pochmurné reality evropských toalet je jako náraz do zdi, pohled na klasické keramické nedochůdče prosté jakýchkoli vymožeností dobré náladě nepřidá. Kdo se defekace s vůní Japonska nehodlá vzdát, musí sáhnout hluboko do kapsy, ceny těch nejluxusnějších toalet jdou do desetitisíců až statisíců korun.