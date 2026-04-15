Americký torpédoborec znemožnil cestu tankerům z íránského přístavu

Americký torpédoborec v úterý zablokoval cestu dvěma ropným tankerům plujícím z Íránu. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele. Stalo se tak den poté, co vstoupila v platnost americká blokáda íránských přístavů. Blokované tankery vypluly z přístavu Čáhbahár v Ománském zálivu.
Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026
Válečná loď Spojených států je kontaktovala prostřednictvím rádiové komunikace, uvedl činitel. Z jeho vyjádření nebylo jasné, zda americké plavidlo použilo nějaké další varovné signály.

Přes blokádu íránských přístavů se dosud nedostala ani jedna loď, hlásí americká armáda

Írán se v reakci na americko-izraelské útoky snaží blokovat volnou plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu. USA naopak po neúspěchu jednání v Islámábádu o ukončení války v pondělí zahájily blokádu íránských přístavů.

Americký prezident Donald Trump podel Reuters doufá, že blokáda donutí Írán přijmout americké podmínky pro ukončení války, kterou 28. února zahájily USA a Izrael svými útoky na Írán. Trump tvrdí, že otevření Hormuzského průlivu bylo podmínkou 14denního příměří s Íránem, které má vypršet příští týden.

Americký činitel dále uvedl, že tyto dva tankery byly mezi šesti obchodními plavidly, která podle oblastního velitelství americké armády CENTCOM uposlechla rozkazy obrátit se zpět do íránských přístavů. Velitelství rovněž uvedlo, že žádné lodě nepronikly přes blokádu od té doby, co v pondělí vstoupila v platnost.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

