Válečná loď Spojených států je kontaktovala prostřednictvím rádiové komunikace, uvedl činitel. Z jeho vyjádření nebylo jasné, zda americké plavidlo použilo nějaké další varovné signály.
Írán se v reakci na americko-izraelské útoky snaží blokovat volnou plavbu Hormuzským průlivem, který je klíčovou vodní cestou pro vývoz ropy a zemního plynu z oblasti Perského zálivu. USA naopak po neúspěchu jednání v Islámábádu o ukončení války v pondělí zahájily blokádu íránských přístavů.
Americký prezident Donald Trump podel Reuters doufá, že blokáda donutí Írán přijmout americké podmínky pro ukončení války, kterou 28. února zahájily USA a Izrael svými útoky na Írán. Trump tvrdí, že otevření Hormuzského průlivu bylo podmínkou 14denního příměří s Íránem, které má vypršet příští týden.
Americký činitel dále uvedl, že tyto dva tankery byly mezi šesti obchodními plavidly, která podle oblastního velitelství americké armády CENTCOM uposlechla rozkazy obrátit se zpět do íránských přístavů. Velitelství rovněž uvedlo, že žádné lodě nepronikly přes blokádu od té doby, co v pondělí vstoupila v platnost.