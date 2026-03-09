Zbyly jen základy. Středem USA se prohnala série tornád, úřady sčítají mrtvé

Střední část Spojených států od Michiganu po Oklahomu od čtvrtka do soboty sužovalo 18 silných tornád. Americké úřady v pondělí informovaly nejméně o osmi mrtvých, desítky dalších lidí utrpěly zranění. Silný vítr ničil domy, na některých místech z nich zůstaly jen betonové základy.

Tyto bouře jsou nejnovější připomínkou, jak jsou v éře globálního oteplování podobné vážné klimatické jevy čím dál tím častější, napsal v této souvislosti britský deník The Guardian.

Tornádo se prohnalo také městečkem Three Rivers v Michiganu. (7. března 2026)
Pohled na zničený dům na okraji Prairie Rose Lane po tornádu v Union City v Michiganu (7. března 2026)
Američan Chris Haenke prohlíží zbytky svého domu po tornádu v sousedství Tuttle Park Drive v Union City v Michiganu. (7. března 2026)
Tornádo se prohnalo také městečkem Three Rivers v Michiganu. (7. března 2026)
Americká národní meteorologická služba (NWS) potvrdila, že od čtvrtka do soboty zaznamenala 18 tornád. Osm z nich dostalo označení EF2 nebo EF3, což je kategorie se silným větrem dosahujícím 180 až 265 kilometrů v hodině.

Americká ulička tornád se přesouvá, vědci tápou a hledají příčinu

Mezi nejhůře postižená místa patřilo městečko Union City v jihozápadní části Michiganu, které zasáhl vítr s rychlostí 257 kilometrů v hodině. Tornádo odneslo a zničilo několik domů, po kterých zůstaly jen betonové základy. Poškozeno tu bylo asi 70 budov a zahynuli tři lidé.

Tornáda, která postihla střední část USA, přišla jen několik týdnů poté, co severovýchod Spojených států zasáhlo několik sněhových bouří při jedné z nejkrutějších zim v nedávné historii.

Městečko Union City v Michiganu

Městečko Union City v Michiganu

