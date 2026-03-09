Zbyly jen základy. Středem USA se prohnala série tornád, úřady sčítají mrtvé

Tyto bouře jsou nejnovější připomínkou, jak jsou v éře globálního oteplování podobné vážné klimatické jevy čím dál tím častější, napsal v této souvislosti britský deník The Guardian.
Americká národní meteorologická služba (NWS) potvrdila, že od čtvrtka do soboty zaznamenala 18 tornád. Osm z nich dostalo označení EF2 nebo EF3, což je kategorie se silným větrem dosahujícím 180 až 265 kilometrů v hodině.
Americká ulička tornád se přesouvá, vědci tápou a hledají příčinu
Mezi nejhůře postižená místa patřilo městečko Union City v jihozápadní části Michiganu, které zasáhl vítr s rychlostí 257 kilometrů v hodině. Tornádo odneslo a zničilo několik domů, po kterých zůstaly jen betonové základy. Poškozeno tu bylo asi 70 budov a zahynuli tři lidé.
Tornáda, která postihla střední část USA, přišla jen několik týdnů poté, co severovýchod Spojených států zasáhlo několik sněhových bouří při jedné z nejkrutějších zim v nedávné historii.
Městečko Union City v Michiganu
