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Převrácená auta a zničené domy: pobřežím Sicílie se přehnalo ničivé tornádo

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  19:31
Západním pobřežím Sicílie se v pátek přehnalo silné tornádo. Mezi obyvateli zavládla panika, když vichřice zničila dům, poškodila školu a další budovy v Marsale a nedalekých obcích Petrosino a Mazara del Vallo. Podle odborníků šlo o událost, která nemá na tomto středomořském ostrově obdoby.

„Bylo to téměř jako americké tornádo, nic tak prudkého se za paměti živých lidí ještě nevidělo,“ řekl šéf sicilské agentury pro civilní ochranu Salvatore Cocina.

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Agentura vydala na začátku září varování, že dusné léto vedlo k nahromadění tepla, které by mohlo na podzim vyvolat extrémní povětrnostní jevy.

„Opět to poukazuje na problém extrémních povětrnostních jevů, které jsou v posledních letech charakteristické v důsledku klimatické krize,“ uvedl Cocina.

Záběry ničivého živlu se rychle rozšířily na sociálních sítích. Videa ukazují mohutný vír, který se následně přesunul nad pevninu, kde způsobil rozsáhlé škody.

Místní média ukázala školu v Marsale s vyraženými okny a částečně zříceným stropem. Jinde ležely na boku osobní a nákladní automobily a na zemi byly rozházené sloupy elektrického vedení, které strhl vítr.

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Pár, který tornádo zastihlo při jízdě autem, byl ve závažném stavu převezen do nemocnice.

Podle italských médií byly nejvíce zasaženy oblasti kolem měst Marsala a Petrosino v provincii Trapani.

Prezident sicilského regionu Renato Schifani slíbil vyčlenit zvláštní finanční prostředky na řešení této mimořádné situace. Varování před možnými extrémními povětrnostními jevy zůstalo v platnosti i na sobotu, protože ostrov nadále sužují deště a bouře.

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