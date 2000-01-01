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V podhůří Pyrenejí v jižní Francii se vzpamatovávají z pondělního řádění ničivého tornáda. V obci Pomas poškodilo tři sta domů a zranilo 41 lidí. Bouře v oblasti ochromily dopravu i dodávky elektřiny. Fotografové den poté zachytili spoušť, kterou po sobě živel zanechal.
Autor: Profimedia.cz
Tornádo za sebou v obci Pomas v departementu Aude zanechalo škody nevídaných rozměrů.
Autor: Profimedia.cz
Živel přímo zasáhl obytnou zástavbu. Řada budov přišla o střechy a fasády, poškozeny byly také desítky zaparkovaných automobilů.
Autor: Profimedia.cz
Po přechodu živlu vyrazily do postižených ulic záchranné složky. V terénu začalo pracovat přes 120 hasičů a specialistů.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nejdůležitějších úkolů záchranářů bylo na místě zajistit a zabezpečit poškozené budovy.
Autor: Profimedia.cz
Místní samospráva a úřady začaly organizovat pomoc pro rodiny, které přišly o střechu nad hlavou, a zajistily jim náhradní ubytování.
Autor: Profimedia.cz
Do odklízení trosek a naplavenin se po boku hasičů pustili také samotní místní obyvatelé.
Autor: Profimedia.cz
Řádění vzdušného víru si vyžádalo 41 zraněných. Záchranáři museli 15 z nich kvůli vážnějším zraněním transportovat do okolních nemocnic.
Autor: Profimedia.cz
Následky ničivé bouře pocítil celý region Aude. Přetrhané elektrické vedení připravilo zhruba 2 800 domácností o dodávky elektrické energie.
Autor: Profimedia.cz
Vyvrácené stromy a popadané větve zablokovaly silniční tahy, což zkomplikovalo nejen dopravu obyvatel, ale i dojezd další techniky.
Autor: Profimedia.cz
Živelní pohroma zasáhla také leteckou dopravu v celé zemi. Ministr dopravy informoval o komplikacích na letištích v Nice, Marseille, Bordeaux i Toulouse.
Autor: Profimedia.cz
Problémy s provozem a zpoždění letů hlásily dokonce i pařížské terminály. Jižní Francie nyní sčítá rozsáhlé škody a čeká ji dlouhá obnova poničené infrastruktury.
Autor: Profimedia.cz