Domy bez střech i bez zdí. Na jihu Francie odhalují po řádění tornáda obraz zkázy

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Mohutné tornádo zasáhlo oblast u Carcassonne ve Francii, poničilo stovky domů
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Mohutné tornádo zasáhlo oblast u Carcassonne ve Francii, poničilo stovky domů
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Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...
Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...
Ve věku 80 let zemřel americký herec Tim Curry. Specializoval se zejména na ztvárnění excentrických postav. Proslavily ho role záporných hrdinů mnoha filmů. Znám byl také z Sám doma 2: Ztracen v New...
Enterstore ze skupiny Hartenberg Holding získal osmdesátiprocentní podíl v nizozemské módní pánské značce Joe Merino. Ve středu o tom informovala investiční skupina Hartenberg Capital, která je...
Každý rok v Česku přibývá zhruba šest pacientů s chronickou lymfocytární leukémií na 100 tisíc obyvatel. Je tak dlouhodobě nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby v tuzemsku. Nejohroženější jsou...
Extrémní vlny veder, které letos v létě zasáhly Francii, vyvolaly předčasnou sklizeň hroznů v oblasti Champagne i jinde ve Francii. Obvykle by si v srpnu zemědělci, kteří pěstují proslulé francouzské...
Voda trhala mosty, budovy i stromy. Přívalové povodně odnesly na hranici Nepálu a Tibetu celé vesnice a počty mrtvých rostou. Podle nejnovějších informací zemřelo nejméně 95 lidí. Nepálská správa...
V Německu na malárii zemřel zaměstnanec letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Nakazil ho komár, který se do země dostal v letadle. „Můžeme to bohužel potvrdit,“ uvedla společnost Fraport, která letiště...
Princ Harry a jeho manželka Meghan ve středu přiletěli do Británie, kam se vrací po šesti letech strávených v USA. Důvod návratu do Evropy není jasný, mluví se o ztrátě popularity v USA i snaze o...
Policie v Česku zadržela ve středu pět lidí, kteří jsou stíháni v Německu v souvislosti s rozsáhlým podvodem na dani z přidané hodnoty (DPH). Organizovaná skupina obchodovala v poslední době hlavně s...
Slovensko se v poslední době zabývalo několika případy možného ohrožení a usiluje o zvýšení ochrany subjektů kritické infrastruktury. Řekl to ministr obrany Robert Kaliňák poté, co policie v úterý...
Zařazením do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022 ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Ve středu o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7, rozsudek...
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Ještě před dvanácti lety to bylo celkem 17 uskupení, poté 14, dále 11 a letos ještě o jedno méně, tedy deset. Přesně tolik stran, hnutí či koalic se letos hodlá ucházet o hlasy voličů při komunálních...
Netradiční podívanou zažil před pár dny brzy ráno obyvatel Krásné Lípy na Děčínsku Zdeněk Kořínek. Kolem jeho domu se procházel vlk. Kořínkovi se ho podařilo natočit na mobil. Podle odborníků šlo...