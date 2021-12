Obětí tornád může být v Kentucky přes sto. Biden vyhlásil stav nouze

Rozsah škod a ztrát na životech v sobotu vyhodnocovali i v několika dalších státech poté, co se částmi amerického jihu a středozápadu v noci z pátku prohnala série mimořádně silných bouří. Podle deníku The New York Times (NYT) bylo dohromady nahlášeno 40 tornád.

To nejničivější, které zasáhlo jihozápad Kentucky, putovalo při zemi po dráze delší než 200 mil (320 kilometrů). V Kentucky, Illinois, Tennessee, Arkansasu a Missouri k sobotnímu večeru evidovali celkem 36 potvrzených obětí, uvádí agentura AP.

V desetitisícovém městečku Mayfield, které stálo přímo v dráze hlavního tornáda, záchranáři prohledávají ruiny továrny, kde se vyráběly svíčky. Ze zhruba 110 lidí, kteří byli v době katastrofy na místě, se podařilo zachránit 40. „Byl by ale zázrak, kdyby ještě někdo další přežil,“ prohlásil guvernér Beshear. Ve městě byla zničena i hasičská a policejní stanice, což dále situaci komplikuje.

Ve státě Kentucky zůstávají rovněž desítky tisíc lidí bez elektřiny a bez vody. „Je to nepopsatelné, nikdy jsem nic takového neviděl. Tornádo lámalo mohutné kovové tyče napůl, zdvihalo a odnášelo velké kamiony a srovnávalo domy se zemí. Bohužel bylo zcela zničeno i mnoho budov, v nichž byli pravděpodobně lidé,“ popsal obraz zkázy kentucký guvernér Beshear.

„Byli jsme si celkem jistí, že v Kentucky přijdeme o více než 50 lidí, teď už je jasné, že jich je přes 70. Po pravdě řečeno je možné, že než skončí den, bude bilance přesahovat stovku,“ dodal Beshear.

Noční bouře s tornády devastovaly obytné domy, kostely i podniky a zanechaly za sebou „scény zkázy jako z jiného světa“, píše NYT. Nejméně šest mrtvých si vyžádal pád střechy jednoho ze skladů společnosti Amazon ve městě Edwardsville ve státě Illinois, sdělil šéf místních hasičů.

Z budovy se podařilo uniknout 45 lidem, ovšem nebylo jasné, kolik jich bylo celkem uvnitř, když se částečně zhroutila. Prohledávání trosek pokračuje, přičemž úřady už nepředpokládají, že by v nich mohl být někdo živý.

I pro Illinois a další zasažené státy bude k dispozici federální finanční pomoc, pokud to budou potřebovat, uvedl prezident Biden. Prezident označil způsobená úmrtí za „nepředstavitelnou tragédii“ a řekl, že se modlí za ty, kdo své blízké ztratili nebo jejich osud neznají. „Federální vláda udělá maximum, aby pomohla,“ uvedl Biden.

Série bouří z páteční noci byla nezvykle silná pro danou roční dobu, mimořádný je takto pozdě v roce i výskyt tornád. Tyto úkazy do centrální části USA přinesla studená fronta sahající od Louisiany až po Velká jezera, která se posouvala směrem na východ. Další silná tornáda už se neočekávala, na východě USA nicméně hrozily silné bouřky s prudkými nárazy větru.

Meteorologové se snaží určit, zda lze víkendové extrémní počasí připisovat klimatickým změnám. Zjistit, jaký mají vliv na frekvenci tornád, je pro experty složité, mimo jiné proto, že chápání těchto fenoménů se stále vyvíjí, píše AP. „Uvádí nicméně, že atmosférické podmínky, které dávají vzniknout takovýmto epizodám, jsou s oteplováním planety v zimních měsících intenzivnější,“ dodává agentura.