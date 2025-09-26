Plán podle stanice BBC počítá s vytvořením Mezinárodní přechodné správy Gazy (GITA), kterou by Blair dočasně vedl – návrh zahrnuje pětiletý mandát s podporou OSN a zemí Perského zálivu.
Správa by nejprve sídlila v Egyptě poblíž jižní hranice s Pásmem Gazy a na samotné území by vstoupila až po dosažení bezpečnostní stability. Model by se inspiroval misemi v Kosovu nebo Východním Timoru.
|
Je načase přestat, vzkázal Trump Izraeli. V Pásmu Gazy věří v dohodu o příměří
Blairova kancelář uvedla, že nepodpoří žádný návrh, který by vedl k vysídlení obyvatel přímořského pásma. Britský expremiér by v případě schválení plánu vedl sekretariát s až 25 zaměstnanci a předsedal sedmičlenné radě, která by dohlížela na výkonný orgán spravující území.
Blairovo angažmá má navazovat na jeho předchozí roli vyslance na Blízkém východě, v rámci které se po roce 2007 zaměřoval na podporu palestinské ekonomiky a podmínek pro vznik dvoustátního řešení.
|
V Gaze očekáváme průlom, hlásí USA. Trump arabským lídrům předložil plán
Blair podle BBC o projektu už v srpnu hovořil v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten trvá na příměří a vyřešení otázky rukojmích, které stále zadržuje teroristické hnutí Hamás.
Palestinský prezident Mahmúd Abbás v předchozích dnech vyjádřil ochotu spolupracovat s Trumpem a dalšími světovými lídry na dvoustátním mírovém plánu. Zároveň ale odmítl účast Hamásu na budoucí správě Gazy a požaduje jeho odzbrojení.
V posledních měsících jde už o několikátý plán pro Gazu. V červenci Francie a Saúdská Arábie navrhly vytvoření dočasného správního výboru pod palestinskou autoritou. USA ani Izrael se tohoto jednání neúčastnily. Dřívější americké návrhy naopak počítaly i s takzvanou „dobrovolnou emigrací“ Palestinců z Gazy, což by ale porušovalo mezinárodní právo.
|
Zářivý resort místo trosek? Uniklý plán Gazany šokuje, sami do něj nepatří
Británie spolu s dalšími zeměmi včetně Francie, Kanady a Austrálie tento týden oficiálně uznala stát Palestina. Západní země tak podpořily dvoustátní řešení, které počítá s vytvořením samostatného palestinského státu na Západním břehu a v Gaze s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Izrael a USA tento krok kritizovaly jako „odměnu pro Hamás“.
Hamás drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Palestinští ozbrojenci při útoku 7. října 2023, jímž začala válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1 200 pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku.
Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy nejméně 65 tisíc Palestinců. Údaje úřadu řízeného Hamásem nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.