Blair novým vládcem Gazy? Britský expremiér už o věci mluvil s Trumpem

  14:36
Bývalý britský premiér Tony Blair se účastní jednání o vedení mezinárodní přechodné správy v Pásmu Gazy. Plán by Blairovi na několik let svěřil vedení nového úřadu, který by měl za úkol vytvořit v území „stabilní prostředí“, než bude moc převedena zpět do rukou Palestinců. Návrh má údajně podporu Bílého domu.
Plán podle stanice BBC počítá s vytvořením Mezinárodní přechodné správy Gazy (GITA), kterou by Blair dočasně vedl – návrh zahrnuje pětiletý mandát s podporou OSN a zemí Perského zálivu.

Správa by nejprve sídlila v Egyptě poblíž jižní hranice s Pásmem Gazy a na samotné území by vstoupila až po dosažení bezpečnostní stability. Model by se inspiroval misemi v Kosovu nebo Východním Timoru.

Je načase přestat, vzkázal Trump Izraeli. V Pásmu Gazy věří v dohodu o příměří

Blairova kancelář uvedla, že nepodpoří žádný návrh, který by vedl k vysídlení obyvatel přímořského pásma. Britský expremiér by v případě schválení plánu vedl sekretariát s až 25 zaměstnanci a předsedal sedmičlenné radě, která by dohlížela na výkonný orgán spravující území.

Blairovo angažmá má navazovat na jeho předchozí roli vyslance na Blízkém východě, v rámci které se po roce 2007 zaměřoval na podporu palestinské ekonomiky a podmínek pro vznik dvoustátního řešení.

V Gaze očekáváme průlom, hlásí USA. Trump arabským lídrům předložil plán

Blair podle BBC o projektu už v srpnu hovořil v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ten trvá na příměří a vyřešení otázky rukojmích, které stále zadržuje teroristické hnutí Hamás.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás v předchozích dnech vyjádřil ochotu spolupracovat s Trumpem a dalšími světovými lídry na dvoustátním mírovém plánu. Zároveň ale odmítl účast Hamásu na budoucí správě Gazy a požaduje jeho odzbrojení.

V posledních měsících jde už o několikátý plán pro Gazu. V červenci Francie a Saúdská Arábie navrhly vytvoření dočasného správního výboru pod palestinskou autoritou. USA ani Izrael se tohoto jednání neúčastnily. Dřívější americké návrhy naopak počítaly i s takzvanou „dobrovolnou emigrací“ Palestinců z Gazy, což by ale porušovalo mezinárodní právo.

Zářivý resort místo trosek? Uniklý plán Gazany šokuje, sami do něj nepatří

Británie spolu s dalšími zeměmi včetně Francie, Kanady a Austrálie tento týden oficiálně uznala stát Palestina. Západní země tak podpořily dvoustátní řešení, které počítá s vytvořením samostatného palestinského státu na Západním břehu a v Gaze s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Izrael a USA tento krok kritizovaly jako „odměnu pro Hamás“.

Hamás drží v Pásmu Gazy ještě 48 rukojmích, z nichž už jen asi 20 je naživu. Palestinští ozbrojenci při útoku 7. října 2023, jímž začala válka, unesli z Izraele 251 lidí a dalších 1 200 pozabíjeli. Většinu rukojmích propustili výměnou za několik tisíc Palestinců z izraelských věznic při dvou příměřích v listopadu 2023 a na začátku letošního roku.

Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze od října 2023 zabila v Pásmu Gazy nejméně 65 tisíc Palestinců. Údaje úřadu řízeného Hamásem nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.

Blair novým vládcem Gazy? Britský expremiér už o věci mluvil s Trumpem

