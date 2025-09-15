Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Vladimír Vokál
19:00
Izraelská společnost je rozpolcená válkou. Armáda má důvěru veřejnosti, na rozdíl od vlády premiéra Benjamina Netanjahua. V Rozstřelu o tom hovořil Tomáš Ratner, který strávil v Izraeli deset dní. Reportér iDNES.cz popsal barvitě atmosféru mezi vojáky, cestoval po severu i jihu země.

Podle Tomáše Ratnera tíží izraelskou společnost nejistota a roste napětí mezi Židy a Araby žijícími uvnitř Izraele. Napětí lze cítit i mezi jednotlivými bezpečnostními složkami.

Ratner v Rozstřelu řekl, že mezi premiérem Netanjahuem a bezpečnostními složkami mohou být názorové rozdíly. „Jsme svědky toho, že šéf Mosadu nebyl pro útok na vůdce Hamásu v Kataru.“

Rána jednání o míru. Útok Izraele v Dauhá může ohrozit život rukojmích v Gaze

„Přesto Netanjahu s ministrem obrany zaútočili, a to na popud kontrarozvědky Šin Bet, která tvrdila, že Hamás stejně nechce dohodu a rukojmí držená Hamásem nezíská,“ míní Ratner s tím, že přesto věří, že Izrael zůstává svobodným státem s fungujícími demokratickými pojistkami.

Armáda a část bezpečnostních složek podle něj mají odlišný pohled na řešení současného konfliktu. „Určitě dochází k rozkolu mezi vládou a IDF, tedy obrannými složkami. Premiér neříká, co bude dál. Armáda si například stěžuje, že netuší, co má následovat po masivní operaci v Gaze,“ dodává reportér.

Následně upozorňuje, že většina izraelských Židů věří armádě, ne politikům. „IDF podporuje přibližně 80 procent izraelských Židů. O krocích vlády ale velká část společnosti pochybuje,“ říká Ratner.

Válka naživo i tragédie v kibucu

Během své desetidenní cesty se Ratner dostal na jih Izraele, přímo k hranicím s Gazou. „Byli jsme na vyhlídce na Gaza City. Viděli jsme válku v přímém přenosu, několik kilometrů od nás. Byli jsme mimo jiné svědky velkého výbuchu jedné z budov, po kterém přišli čtyři vojáci o život,“ líčí cestu.

Izrael zničil sídlo Hamásu v Gaze. Palestinci prchají na jih k Chán Júnisu

Silný zážitek si odvezl i z kibucu Nir Oz. „Je to komunita, která byla nejvíce zasažena útokem Hamásu ze 7. října. Zemřela tam čtvrtina obyvatel. Mluvil jsem tam s ženou, která v kibucu přes všechny problémy stále zůstává.“

„Řekla mi, že by znovu pomáhala nemocným Gazanům, a to navzdory tomu, co se stalo na podzim 2023. Věří, že je možné, aby vedle sebe žili Arabové s Židy,“ říká reportér.

Izrael podle Ratnera čelí mnohonásobnému ohrožení. Na severu je to libanonský Hizballáh, na jihu Hamás. Z Jemenu útočí šíitští povstalci Húsíové. „Sýrie jako reálná hrozba nefunguje, jsou oslabeni občanskou válkou.“

„Hlavním hybatelem je Írán a šíitské milice,“ konstatuje reportér. Rozdíly jsou i ve vnímaní hrozby. „Když raketa přiletí z Jemenu, lidé jsou klidnější. Když od Íránu, je to okamžitá panika.“

Jak přísné jsou kontroly na izraelských hranicích pro turisty? Jaká je reálná situace s humanitární pomocí v Gaze? A dojde k invazi Izraele na Západní břeh Jordánu? I na to odpovídal v Rozstřelu Tomáš Ratner.

