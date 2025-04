Troufáte si odhadnout, zda se do pár týdnů, jak chtěl Donald Trump, přestane na Ukrajině bojovat?

Nastolení příměří a v nějaké podobě alespoň dočasný klid zbraní jsou možné. Samotný mír a jeho parametry se však budou řešit mnohem déle. Na druhou stranu přiznávám, že jsem si podobně jako většina odborníků před třemi roky, když Rusko vtrhlo s tou obrovskou masou vojáků na Ukrajinu, myslel, že dobude Kyjev v řádu maximálně několika týdnů. Ukázalo se ovšem, že je to pro Rusy daleko složitější a že i oni jsou už teď válkou vyčerpáni. Pokud si politické body za zastavení bojů připíše Donald Trump, je určitá šance, že takové příměří vydrží minimálně do konce jeho čtyřletého mandátu. Protože případnou dohodu s ním snad nebude chtít Vladimir Putin testovat jejím porušením.

Velká část Evropy, a dokonce i občané České republiky, si přála konec světové dominance USA a mnohem multipolárnější svět. Teď můžeme vidět, jaké to s sebou nese důsledky.