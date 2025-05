Ruská média zaplavily pohoršené reakce na módní doplněk zmocněnce Kopečného. Ten si na pondělní jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Praze vzal ponožky, na kterých je vyobrazená chlouba Moskvy – Kreml, v plamenech.

Místopředseda Výboru Rady federace pro zahraniční věci a senátor permské oblasti Andrej Klimov jeho chování okomentoval.​​ „Nyní Kopečný nosí ponožky, spodní prádlo a zítra přijde v ortéze. Proč se na ty darebáky díváme, jako by na nich závisel náš život? Nemocní lidé by měli navštívit psychiatra,“ cituje Klimova ruský web news.ru.

„Rusové čtvrtým rokem zasypávají ukrajinská města raketami a zabíjejí nevinné lidi. Pohled na to jim nevadí. Ukrajinské ponožky symbolicky znázorňující, jak by to vypadalo, kdyby se to samé dělo v jejich městech, je ale rozčílily. Přál bych si, aby stejnou citlivost projevovali i vůči městům, kde přesně toto sami způsobují,“ vyjádřil se pro iDNES.cz sám Kopečný.

Ponožky s motivem hořící Moskvy nabízel ukrajinský výrobce Noskar se sídlem v Dánsku za necelých 10 euro ve dvou velikostech. „Vymyšleny a vyrobeny s láskou na Ukrajině. Každému páru ponožek vkládá význam a manifest. Umožňuje zdůraznit vaši jedinečnost a učinit prohlášení, i když vás omezuje dress code,“ píší v popisu zboží. Momentálně jsou na jejich e-shopu vyprodané.

Není to poprvé, co se Rusko vyjádřilo ostře na adresu českých občanů. Svými agresivními výpady známý bývalý ruský prezident a šéf strany Jednotné Rusko Dmitrij Medveděv bývalému hokejovému brankáři Dominiku Haškovi také doporučil psychiatra a zároveň ho označil za rusofoba, který by si měl dávat pozor při přecházení silnice.

O senátorce za ODS Miroslavě Němcové zase tvrdil, že je „zdegenerovaná evropská kreatura“ a popřál ji smrt.