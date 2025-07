Český byznysmen zápolí se Zelenského vezírem, bránily ho i západní mocnosti

„Andrij Jermak je velmi ambiciózní člověk. Chce všechno kontrolovat, ale ohledně ekonomiky mu trochu chybí zkušenosti,“ popisuje druhého nejvlivnějšího muže ukrajinské politiky Tomáš Fiala.

Rodák z Brna (s českým premiérem nemá nic společného, přestože se na dezinformační scéně objevily fámy, že jde o jeho utajovaného bratrance) žije na Ukrajině už od devadesátých let. Za tu dobu se tam vypracoval v jednoho z největších investorů do nemovitostí a pronikl do žebříčku stovky nejbohatších podnikatelů.