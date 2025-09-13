Prezidenti mě tu nemají rádi, říká český byznysman v Kyjevě. Armádě dává miliony

Premium

Fotogalerie 34

Kyjev. Tomáš Fiala, spoluzakladatel a ředitel investiční skupiny Dragon Capital (9. září 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Adam Hájek
Petr Topič
,
  20:00
Jedním z nejvlivnějších byznysmanů na Ukrajině je Čech. Tomáš Fiala v rozhovoru pro iDNES Premium vypráví o vlastnictví médií, bojích se Zelenského administrativou, mizejícím vlivu oligarchů i své podpoře charkovské brigády Chartija.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ruské dronové a raketové útoky jsou čím dál větší. Minulou neděli na Ukrajinu letělo více než osm set dronů, v Kyjevě raketa zasáhla i budovu vlády. Jaká je v hlavním městě atmosféra?
Lidi si zvykli. Na začátku to bylo horší, to přilétalo víc raket. Nejhorší byl přelom roku 2022 a 2023, kdy byly blackouty a někteří naši zaměstnanci neměli doma třeba pět dní elektřinu. To mimo jiné znamenalo, že nefungovala kanalizace, a to už je problematické. V jednom našem byznys centru jsme proto přebudovali jedno patro jako ubytování pro naše zaměstnance. Dnes je raket méně, ale zase je výrazně víc dronů a útočí skoro bez přestávek. Budí mě to každou druhou noc, každé dva týdny si útoky v Kyjevě vyžádají smrt spousty lidí.

Ukrajinskou pravdu prodávat neplánuji. Je to můj vklad do ukrajinské demokracie. Svoboda slova je důležitější než to, abyste se tady někomu podbízel.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Demonstrace proti migraci, premiérovi a za Kirka se zúčastnilo v Londýně přes 100 tisíc lidí

V Londýně se přibližně 110 000 lidí sešlo na protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme Království) organizované krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Protestující...

13. září 2025  15:36,  aktualizováno  20:47

Anonym znovu hrozí otrávením balené vody. Panika není na místě, uklidňuje policie

Policie podruhé v tomto týdnu prověřuje výhrůžku neznámého pachatele o otrávené vodě v Česku. Kde přesně by lahve s vodou obsahující jedovatý ricin měly být, pisatel výhrůžky podle policistů neuvedl,...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  20:07

Prezidenti mě tu nemají rádi, říká český byznysman v Kyjevě. Armádě dává miliony

Premium

Jedním z nejvlivnějších byznysmanů na Ukrajině je Čech. Tomáš Fiala v rozhovoru pro iDNES Premium vypráví o vlastnictví médií, bojích se Zelenského administrativou, mizejícím vlivu oligarchů i své...

13. září 2025

Z Nuslí zmizela malba dívky pod ukrajinskou vlajkou. Nahradila ji nová fasáda

Nástěnná malba s dívkou, která se symbolicky schovává pod ukrajinskou vlajkou na soukromé budově v Praze 4, kvůli rekonstrukci fasády zmizela. Malba, která pro mnoho místních a hlavně pro mnoho...

13. září 2025  19:56

Uvalte sankce na Rusko. Jinak plýtváte mým časem, urguje Trump NATO

Americký prezident Donald Trump je připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud tak učiní všechny státy NATO a přestanou kupovat ruskou ropu. Válka pak skončí rychle, napsal na sociální síti Truth...

13. září 2025  13:37,  aktualizováno  19:44

Polsko bylo kvůli ruským dronům v pohotovosti, stíhačky vzlétly i v Rumunsku

Polsko s pomocí NATO dnes nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad...

13. září 2025  17:44,  aktualizováno  19:42

Zakázat, či nezakázat? Němci jsou v otázce přístupu k AfD rozděleni přesně napůl

V názorech na možný zákaz strany Alternativa pro Německo jsou Němci rozděleni přesně napůl. Vyplývá to z průzkumu agentury INSA, který v úterý zveřejnil bulvární deník Bild. Podle něj by stranu,...

13. září 2025  19:17

Lososí sperma ovládlo nejen sociální sítě. Kosmetický trend budí kontroverze

Lososí sperma získává ve Spojených státech na popularitě. I díky sociálním sítím a doporučením celebrit se aplikace tohoto produktu stala nečekaným trendem ve světě krásy. Jihokorejská firma...

13. září 2025

V Madridu došlo k výbuchu v kavárně, na místě je přes dvacet zraněných

Při explozi plynu v sobotu v Madridu utrpělo zranění nejméně 21 lidí, z nichž tři vážná, uvedly tamní záchranné složky. Výbuch nastal okolo 15:00 místního času ve čtvrti Puente de Vallecas a zasáhl...

13. září 2025  18:35

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: ANO odmítne vládu se subjekty proti EU a NATO

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

13. září 2025  18:33

Negramotná mládež. Třetina žáků v USA neumí pořádně číst, nahrává to Trumpovi

Více než třicet procent studentů v USA postrádá základní čtenářské dovednosti. Ukázaly to výsledky testování za rok 2024, které zkoumalo situaci mezi dětmi v posledním ročníku středních škol. Toto...

13. září 2025  18:28

Rusové prolézají na Ukrajinu potrubím. Využívají i skútry, cesta trvá čtyři dny

Už třetí pokus Rusů proniknout do týlu fronty pomocí plynového potrubí zaznamenali ukrajinští obránci. Tentokrát se snaží dostat do Kupjansku a využívají přitom sofistikované nástroje jako pojízdná...

13. září 2025  18:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.