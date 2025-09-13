Ruské dronové a raketové útoky jsou čím dál větší. Minulou neděli na Ukrajinu letělo více než osm set dronů, v Kyjevě raketa zasáhla i budovu vlády. Jaká je v hlavním městě atmosféra?
Lidi si zvykli. Na začátku to bylo horší, to přilétalo víc raket. Nejhorší byl přelom roku 2022 a 2023, kdy byly blackouty a někteří naši zaměstnanci neměli doma třeba pět dní elektřinu. To mimo jiné znamenalo, že nefungovala kanalizace, a to už je problematické. V jednom našem byznys centru jsme proto přebudovali jedno patro jako ubytování pro naše zaměstnance. Dnes je raket méně, ale zase je výrazně víc dronů a útočí skoro bez přestávek. Budí mě to každou druhou noc, každé dva týdny si útoky v Kyjevě vyžádají smrt spousty lidí.
Ukrajinskou pravdu prodávat neplánuji. Je to můj vklad do ukrajinské demokracie. Svoboda slova je důležitější než to, abyste se tady někomu podbízel.