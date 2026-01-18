Pokud by to tak bylo a nemělo to nějaké vysvětlení, byl by to průšvih.
Střely jsou předprogramované a mají sofistikovaný naváděcí systém včetně údajů o terénu, který kopírují. Mají rovněž navigaci, aby mohly opravovat kurz.
Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...
Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...
V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...
Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...
Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...
Nedávný americký útok v Nigérii, který prezident Donald Trump popsal jako „početné perfektní zásahy“, zřejmě moc perfektní nebyl. Čtyři z šestnácti střel Tomahawk odpálených na nigerijské džihádisty...
Prezident Pavel se ohradil proti kritice ministra zahraničí Macinky v souvislosti s nabídkou menších letounů Ukrajině. Podle Pavla projevil ukrajinský prezident Zelenskyj zájem o jejich koupi.
ODS obměnila vedení a strana se posune víc doprava. „Sytě modrá je nejlepší popis pro další směřování strany,“ řekl nový předseda Martin Kupka. V neděli se na post místopředsedy vrátil exministr...
Více než dekádu jim v tom bránila občanská válka. Po pádu režimu prezidenta Bašára Asada však mohou Syřané znovu objevovat svou vlast. V zemi se nyní rozvíjí lokální turismus, pozůstatky konfliktu...
Občanští demokraté na svém volebním kongresu ocenili muniční iniciativu na pomoc Ukrajině napadené Ruskem. Vyzvali zároveň novou vládu ANO, SPD a Motoristů sobě, aby v ní pokračovala. Nový premiér...
Stát v době zhoršování bezpečnostní situace v Evropě dobrovolně vyklízí důležitou informační doménu, říká ke zrušení odboru strategické komunikace (stratkom) jeho exšéf Oldřich Bruža. V rozhovoru pro...
Rakouští záchranáři v neděli vyprostili těla tří českých občanů, kteří v sobotu odpoledne zahynuli při pádu laviny ve Štýrsku u obce Pusterwald. Podle agentury APA zásah v sobotu znemožnilo špatné...
Prezident Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) zachoval jako slon v porcelánu, když Ukrajině nabídl menší letouny pro obranu proti dronům a nekonzultoval to s vládou....
Zástupci vlády a opozice stran se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News vrátili k rekordně dlouhému jednání o vyslovení důvěry vládě, které trvalo 25 hodin čistého času. Vicepremiér Karel...
Pokud se potvrdí zvýšení amerických cel vůči několika evropským zemím, francouzský prezident Emmanuel Macron požádá o aktivaci takzvaného nástroje proti ekonomického nátlaku (ACI), který Evropská...
V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se v neděli dopoledne utopil muž středního věku. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci.
Česko by ještě letos mohlo mít nový významný den, Den české vlajky. Podobný den se už slaví v řadě zemí světa a Evropy. Nejznámějším takovým svátkem je asi americký Flag Day, kdy ulice amerických...