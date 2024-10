Tajemné armády v nejstarší bitvě v Evropě? Archeologům pomohly šípy

Údolí řeky Tollense je ve světě archeologů pojmem. Zdejší naleziště objevili náhodou v roce 1996, kdy jeden z jejich amatérských kolegů spatřil kost trčící ze země. Zprvu se spekulovalo o možné oběti trestného činu, bližší zkoumání však ukázalo na mnohem cennější nález. Od té doby zde výzkumníci našli na tři stovky kovových úlomků a přes dvanáct tisíc kusů kostí, které patřily asi 150 lidem. Ti zde padli během nejstarší evropské bitvy zhruba 1250 let před naším letopočtem.

Z podrobné analýzy ostatků víme, že zde bojovali mladí a silní muži, mnozí z nich si nesli zahojená zranění z předešlých bitev. Až donedávna však archeologové jen odhadovali, kdo konkrétně se bitvy v malebném údolí účastnil. Pomohlo až podrobné zkoumání nalezených hrotů šípů, s jehož výsledky se výzkumníci pochlubili v nově zveřejněné studii, píše CNN.

A zjištění to jsou poměrně překvapivá – ze studie vyplývá, že šlo zřejmě o první konflikt, do kterého se zapojili bojovníci z širšího regionu. „Hroty šípů pro nás byly určitým vodítkem, stejně jako jsou v současnosti vražedné zbraně při vyšetřování zločinů. Dávají nám indicie, odkud bojovníci pocházeli,“ popisuje Leif Inselmann ze Svobodné univerzity Berlín.

Žádný z nalezených šípů nebyl identický, což je vzhledem ke stáří bitvy pochopitelné. Z jejich tvarů a použitého materiálu je však zřejmé, že ne všechny byly vyrobeny na území dnešního Meklenburska-Předního Pomořanska na severovýchodě Německa, kde se bitva odehrála. Část svým tvarem odpovídá výzbroji používané v Bavorsku a území Moravy, popisuje Inselmann. „To nám dává do ruky důkazy, že část bojovníků cestovala do údolí Tollense z velké dálky,“ uvádí. Že by se sem šípy dostaly skrze obchodní cesty, je podle něj krajně nepravděpodobné.

Nájezdy válečníků

Třinácté století před naším letopočtem bylo podle dosavadních zjištění obdobím rozpuku obchodu a kulturního obohacování napříč regiony. Nálezy na severovýchodě Německa ukazují i na bující ozbrojené konflikty. „Aktuální zjištění nám mění pohled na to, jak vypadala doba bronzová, nebylo to jen období míru, jak jsme si dosud mysleli. Tollense je jen špičkou ledovce,“ míní spoluautor studie Thomas Terberger.

Archeologové přišli nejen se zjištěními ohledně uspořádání tehdejší společnosti, díky počítačové analýze ostatků dávají nahlédnout i do výzbroje tehdejších bojovníků. Je zjevné, že používali rozměrné štíty, zatímco záda měli takřka nechráněná. Důležitou roli, oproti tvrzení dosavadních studií, hráli lukostřelci a výrazně propracovanější struktura tehdejších ozbrojených skupin.

Až dosud převažovaly teorie, že tehdejší střety čítaly výhradně malé skupiny o desítkách lidí čistě na lokální bázi. „Důkazy o vraždění už nějakou dobu máme, nyní ale můžeme pracovat s teoriemi, že nešlo jen o střety například dvou rodin, ale nájezdy zkušených válečníků,“ vysvětluje Barry Molloy, profesor archeologie z Dublinské univerzity.