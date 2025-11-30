Na první schůzce vládního panelu, který se zabýval dlouhými frontami na dámských toaletách, se ministerstvo zavázalo, že ve svém plánu zohlední faktory jako čas strávený čekáním v řadě, profil uživatelek a porovnání se situací v zahraničí.
Ministerstvo vedlo dvouměsíční průzkum, v němž 47,7 procenta respondentek popsalo čekání ve frontě na záchod ve velkých obchodních centrech jako frustrující. Oproti tomu jenom 17,7 procenta dotazovaných mužů odpovědělo stejně. Výzkum tak podle Kjódó poukázal na genderový rozdíl v přístupu na veřejné toalety v zemi.
V jiných státech vyhradily vlády více záchodů pro ženy v závislosti na typu budovy, uvedlo na panelové diskuzi zástupci z ministerstva. Představilo také příklady takzvaného flexibilního řízení toalet, včetně odpočívadel na dálnicích, kde se některé kabiny v závislosti na denní době mění z mužských na ženské, což ministerstvo plánuje zahrnout do nových pokynů.
Většina veřejných zařízení v Japonsku vyhrazuje stejnou plochu pro dámské i pánské toalety, i když pisoáry, které jsou menší, umožňují vyšší kapacitu na záchodech pro muže.