Morimotová si přeje, aby se to změnilo. V loňském roce zahájila kampaň, ve které vyzývá úředníky, aby stanovili cíl pro rozsah stromového porostu. Jedná se o ojedinělou komunitní iniciativu věnující se této problematice.
„Všichni říkají, že léto je čím dál intenzivnější, ale povědomí veřejnosti o nedostatku stromů v Tokiu je nízké,“ uvedla.
Společně se Susumuem Nirasawou, dalším obyvatelem tokijského obvodu Nakano, tato 66letá žena pořádá přednášky odborníků, sdílí údaje o teplotách na sociálních sítích a účastní se zasedání místní rady, kde úředníkům předkládá petice. K iniciativě se připojilo zhruba 30 dalších lidí z místní komunity.
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„Chceme, aby městská část tuto záležitost brala vážně,“ řekl 71letý Nirasawa.
Přestože odborníci tvrdí, že větší množství stromového porostu pomáhá snižovat teplotu vzduchu, studie Tokijské univerzity z roku 2024 ukázala, že město za necelých deset let přišlo o porost o rozloze odpovídající více než trojnásobku plochy newyorského Central Parku.
Morimotová s Nirasawou měří teplotu s teploměrem a zápisníkem v ruce a doufají, že konkrétní údaje pomohou sjednotit jejich sousedy kolem společné věci.
Ve studii z roku 2024 zjistil Kinja Širaiši, výzkumník z Tokijské univerzity a odborník na městské lesnictví, že podíl stromového porostu v centru Tokia klesl z 9,2 procenta v roce 2013 na 7,3 procenta v roce 2022. To představuje úbytek o 12 čtverečních kilometrů.
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Pro srovnání lze uvést, že stromový pokryv v New Yorku činí přibližně 23 procent. Město si klade za cíl zvýšit jej do roku 2040 na 30 procent. Londýn chce do roku 2050 zvýšit pokryv ze současných 20 procent na 30 procent.
„Stromový porost je jedním z klíčových faktorů, pokud chceme zlepšit kvalitu života ve městech,“ řekl Širaiši. Dodal, že stromy také snižují riziko povodní a mohou mít na obyvatele uklidňující účinek.
Podle něj byl pokles způsoben především úbytkem soukromých zahrad u obytných domů. Stárnoucí majitelé nemovitostí prodávají své pozemky a vzrostlé stromy jsou často káceny, aby uvolnily místo nové výstavbě, která má uspokojit poptávku po bydlení v hlavním městě.
Mnohé tokijské silnice jsou úzké a nabízejí jen málo prostoru pro zeleň. Úřady se navíc obávají, že by se stromy při extrémním počasí mohly vyvrátit.
Město hledá řešení
Úředník tokijské metropolitní správy sdělil agentuře AFP, že město „v současné době pracuje na rozšiřování korun stromů prostřednictvím pečlivého prořezávání a zaměřuje se na silnice, kde jsou široké chodníky a stromy mohou růst“.
Bez řádné péče stromy podle něj mohou zakrývat výhled na semafory a během tajfunů hrozí jejich pád. Dodal, že Tokio používá pro měření zeleně referenční hodnotu, která zahrnuje také zemědělskou půdu a pastviny v okrajových částech města.
V horkém a slunečném dni však bylo v centru města podél ulice, kde sídlí ministerstvo financí, jen málo stínu. Jeden platan stál téměř holý, jeho horní větve byly ořezány těsně u kmene.
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„Pokud se nezačneme snažit o zvýšení stromového porostu a nezměníme přístup, dojde nám čas,“ řekl Eidžiro Fudžii, který se specializuje na zahradnictví. Při pohledu na skupinu silně prořezaných stromů v centrální tokijské čtvrti Kasumigaseki dodal, že situace vyžaduje změnu přístupu.
Fudžii za úbytek zastínění viní nadměrné ořezávání – postup původně vyvinutý pro péči o stromy v omezených prostorech. Vinu přisuzuje také časté obměně úředníků, kteří dohlížejí na městskou zeleň.
Morimotová a Nirasawa uvádějí, že starosta městské části Nakano v poslední době začal zdůrazňovat význam stínu stromů, místní úředníci však dosud nestanovili cíl pro rozsah korunového pokryvu.
„Počet úmrtí v důsledku úpalu v Japonsku rychle roste,“ řekl Fudžii. „Musíme jednat, než bude příliš pozdě.“