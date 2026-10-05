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Pršelo sedmatřicet dní v řadě. Tokio zažilo nejdelší sérii deště od začátku měření

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  10:59
V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala...

V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala rekordních 37 dní. (30. září 2026) | foto: Profimedia.cz

V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala...
V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala 37...
V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala 37...
V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, která trvala 37...
25 fotografií
V Tokiu o víkendu skončila série deštivého počasí, která trvala rekordních 37 dní. Japonská meteorologická služba v pondělí uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší nepřetržitou řadu deštivých dnů od začátku měření v roce 1886.

Déšť v Tokiu trval od 27. srpna do 2. října. Sobotní a nedělní slunné počasí podle japonských meteorologů tuto sérii ukončilo.

Od začátku září ve městě spadlo 696,5 milimetru srážek, což je více než trojnásobek běžného množství za toto období. Tokio přitom obvykle zažívá období dešťů v červnu.

Silné srážky v létě opakovaně zasáhly Tokio a jeho širší metropolitní oblast a způsobily také rozsáhlé záplavy.

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Podle odborníků klimatická změna způsobená emisemi z fosilních paliv zvyšuje množství vlhkosti v atmosféře, a tím i pravděpodobnost vydatných srážek.

Letošní počasí ovlivňuje také klimatický jev El Niňo, který mění proudění větru, tlakové poměry a rozložení oblačnosti. V některých oblastech může přinášet vydatné deště, zatímco jinde přispívá k suchu.

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