Déšť v Tokiu trval od 27. srpna do 2. října. Sobotní a nedělní slunné počasí podle japonských meteorologů tuto sérii ukončilo.
Od začátku září ve městě spadlo 696,5 milimetru srážek, což je více než trojnásobek běžného množství za toto období. Tokio přitom obvykle zažívá období dešťů v červnu.
Silné srážky v létě opakovaně zasáhly Tokio a jeho širší metropolitní oblast a způsobily také rozsáhlé záplavy.
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Podle odborníků klimatická změna způsobená emisemi z fosilních paliv zvyšuje množství vlhkosti v atmosféře, a tím i pravděpodobnost vydatných srážek.
Letošní počasí ovlivňuje také klimatický jev El Niňo, který mění proudění větru, tlakové poměry a rozložení oblačnosti. V některých oblastech může přinášet vydatné deště, zatímco jinde přispívá k suchu.