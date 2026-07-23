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Tokio pobízí muže, ať nosí šortky. Chlupaté nohy jsou obtěžující, reagují Japonky

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  7:54
Tokijská městská správa povzbuzuje muže, aby v práci kvůli vysokým teplotám nosili častěji šortky. Reakce jsou smíšené, některé ženy pohled na holé mužské nohy obtěžuje. Zároveň se cítí diskriminovány, protože se předpokládá, že ony budou do kanceláře i nadále nosit punčochy. Informuje o tom zpravodajský server BBC.

Od firemních zaměstnanců se dosud očekávalo formálnější oblečení, tedy oblek s kravatou. Uvolněnější styl v letních měsících dlouhodobě prosazuje současná guvernérka Tokia Juriko Koikeová. V posledních čtyřech měsících její úřad svou iniciativu rozšířil i do firem.

Tokijská iniciativa vyzývá muže, aby nosili šortky i v práci. (14. července 2026)
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„Chceme lidem v extrémním horku nabídnout více možností, nikoli jim diktovat, co mají nosit. Neměl by to být problém, pokud pracovní oděv nikoho nepobuřuje,“ řekl BBC úředník tokijské metropolitní vlády pro otázky životního prostředí Noboru Watanabe.

Někteří komentátoři uvolnění pravidel oblékání do práce vítají. Podle jiných je diskriminační vůči ženám. Od těch se stále očekává, že nebudou ukazovat holé nohy. Některé ženy svou zkušenost s pohledem na obnažené mužské nohy popisují jako obtěžující a označují ji výrazem „sunehara“, který vznikl na internetu a vyjadřuje nepříjemný pocit z toho, že jsou nuceny dívat se na chlupy na nohou svých kolegů.

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Podle červnového průzkumu estetické kliniky Gorilla Clinic se proti možnosti nosit do práce krátké kalhoty staví 53,5 procenta oslovených a 46,5 procenta ji vítá. Odpůrci z řad obou pohlaví argumentují právě ochlupením a faktem, že je tak vidět tvar nohou.

Japonsko v posledních měsících postihly podobně jako jiné země rekordně vysoké teploty. Přesahovaly i 40 stupňů Celsia.

Ředitel Gorilla Clinic Akifumi Funatsu uvádí, že zaznamenal nárůst počtu klientů, kteří na kliniku přicházejí nejen z estetických důvodů, ale i v zájmu „společenské etikety při nošení šortek.“ Domnívá se, že ženy zastávají názor, že „muži by měli mít méně ochlupené nohy“, což pak muže vede k podstoupení laserového odstranění chloupků, aby na své okolí nepůsobili nevhodně.

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