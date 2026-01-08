Tohle teda bude dlouhá jízda! Co si v USA a Kanadě myslí o akci ve Venezuele

Cinkání skleniček a plechovek se mísilo se slovy Maduro a Venezuela. Zpráva o bleskové operaci, kdy Američané zatkli prezidenta Nicoláse Madura i s manželkou, nás zastihla na Floridě. Patříme k těm lidem, kterým tady místní říkají „snowbirds“, lidem, kteří se sem na zimu stěhují. Jsou nás tisíce ze severní části USA a Kanady. A tak narozeninová párty na Marco Island nabídla takřka „gallupovský“ vzorek dvaceti Američanů z řady států plus přátel z kanadského Ontaria.
Takhle plní slib, že Amerika bude na prvním místě? To bude posílat šéfa diplomacie Rubia do Caracasu, aby tam řešil chod státu?