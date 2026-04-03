Úřadujícímu ministrovi spravedlnosti byla položena otázka, zda souhlasí s tím, že zveřejňování vyšetřovacích spisů o Epsteinovi nebylo provedeno dobře. Blanche se poté začal zastávat své předchůdkyně Bondiové a uvedl, že rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa o jejím odvolání nikterak s Epsteinovou kauzou nesouviselo.
„Podívejte, kauza Epsteinových spisů se táhla celý minulý rok a poté, co prezident podepsal zákon o transparentnosti, zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti všechny spisy týkající se této kauzy i generální prokurátorky Bondiové. Před pár týdny jsme se s Bondiovou dobrovolně dostavili před Kongres, abychom zodpověděli všechny jejich dotazy,“ řekl Blanche a dodal, že zákonodárci si mohou také přijít prohlédnout nezačerněné spisy do kanceláří ministerstva spravedlnosti.
„A tak si myslím, že vzhledem k tomu, že spisy o Epsteinovi byly součástí minulého roku tohoto ministerstva spravedlnosti, neměly by být součástí ničeho, co bude následovat,“ dodal.
Trump odvolal ministryni spravedlnosti Bondiovou. Řeší se souvislost s Epsteinem
Ministerstvo spravedlnosti ale všechny složky nezveřejnilo, píše server The Hill. Původně ministerstvo uvádělo, že složky čítají zhruba šest milionů stran, zveřejnilo ale zhruba jen tři miliony. Ministerstvo tvrdí, že nezveřejnilo kopie stran. Zároveň ale úřad čelí obvinění, že zadržuje dokumenty, které se týkají Trumpa, včetně dokumentu o ženě, která čtyřikrát hovořila s agenty amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a uvedla, že ji Trump zneužil, když byla nezletilá, píše The Hill.
Tato záležitost přiměla ministerstvo spravedlnosti, aby se k případu vrátilo a zveřejnilo další spisy, o nichž tvrdilo, že byly zadrženy omylem; novináři však uvedli, že podle číslování stránek stále chybí asi 30 stran z tohoto spisu.
Nenechala Epsteina spát. Teď dostane novinářka v podání Laury Dernové seriál
Zákonodárci z obou stran obvinili ministerstvo spravedlnosti z nedodržení zákona, který nařizuje zveřejnění dokumentů.
Kongresman Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat ve výboru pro dohled a vládní reformu Sněmovny reprezentantů, který tuto záležitost vyšetřuje, uvedl, že ministerstvo spravedlnosti stále nezveřejnilo všechny materiály týkající se Epsteina. „Je to lež, stále nebylo zveřejněno 50 procent dokumentů a podle naší obsílky je to nezákonné,“ uvedl na X.
Republikán Thomas Massie se k chybějícím složkám vyjádřil krátce po oznámení Blancheova nástupu do funkce úřadujícího ministra spravedlnosti. „Nyní máte 30 dní na to, abyste zveřejnil zbývající spisy, než se stanete trestně odpovědným za nedodržení zákona o transparentnosti o Epsteinových složkách,“ uvedl na X.
Nejsem Epstein, jsem Pete. Dvojník delikventa z virálního videa promluvil
Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Billa Clintona, ačkoliv současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
19. února 2026