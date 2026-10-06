Okinawská policie v sobotu zadržela příslušníka námořní pěchoty Devina Jacoba Ballarda. Podezírá ho, že v hotelu v hlavním městě ostrova Naha uškrtil 39letou Annu Jagijovou a ukradl jí peněženku a batoh. Ballard obvinění podle japonských médií odmítá.
Bezpečnostní kamera zachytila muže, jak s ženou vstupuje do hotelu a jak z něj později odchází sám. Policie vojáka zadržela později téhož dne v zábavní čtvrti ve městě Okinawa, asi 25 kilometrů severovýchodně od Nahy.
Podle agentury Kjódó odpovídal voják vzezřením pravděpodobnému pachateli na záznamu z bezpečnostní kamery. Ten měl oholenou hlavu a tetování na pažích.
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V neděli se v Naze sešlo asi 160 lidí, kteří protestovali proti přítomnosti amerických základen a požadovali odchod amerických vojáků z ostrova. „Tohle už stačilo!“ stálo na jednom z transparentů.
Nově zvolený guvernér Okinawy Genta Kodža případ označil za nepřijatelný a uvedl, že mezi obyvateli ostrova vyvolal další strach. V pondělí si kvůli případu předvolal velitele amerických námořních sil na Okinawě Benjamina Watsona.
Kodža poukázal také na nedostatečný účinek dřívějších opatření, která americká armáda přijala po podobných incidentech. Watson uvedl, že si uvědomuje vážnost případu a obavy, které mezi obyvateli Okinawy vyvolal. Americká armáda je podle něj odhodlána být „dobrým sousedem“ a znovu si získat důvěru místních obyvatel.
Okinawa byla pod americkou správou od konce druhé světové války až do roku 1972. Na ostrově se dnes nachází zhruba 70 procent amerických vojenských zařízení v Japonsku, přestože Okinawa tvoří jen malou část území země. V Japonsku je rozmístěno přibližně 50 tisíc amerických vojáků.
Napětí kolem americké vojenské přítomnosti zesílilo po některých předchozích trestných činech. Podle okinawské policie vzrostl počet trestních případů spojených s americkými vojáky zhruba ze 40 v roce 2020 na 101 loni.
Po znásilnění 12leté dívky třemi americkými vojáky v roce 1995 se na Okinawě konaly masové protesty. Rozhořčení vyvolalo také znásilnění dospívající dívky americkým vojákem v roce 2024 a pozdní zveřejnění případu.
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Kauzu nyní vyšetřují japonské úřady. Podle dohody mezi Japonskem a Spojenými státy o postavení jejich ozbrojených sil má případ na starosti japonská strana, protože podezřelý nebyl ve službě a byl zadržen mimo základnu.
Státní zastupitelství v pondělí začalo případ přezkoumávat a v příštích týdnech rozhodne o případném obvinění. Pokud by byl voják odsouzen, hrozí mu doživotní vězení nebo trest smrti.
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