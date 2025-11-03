„To už je příliš,“ hřímal ministr hospodářství Roland Lescure, když v pondělí 3. listopadu v televizi BFMTV ostře kritizoval čínský obchodní řetězec. Jak jsme o víkendu informovali, na internetových stránkách této značky se prodávaly sexuální panny s dětskými proporcemi. „Tyto odporné předměty jsou nelegální,“ prohlásil ministr, který se vyjádřil, že je připraven proti společnosti Shein zakročit, píše americký portál Politico.
Pokud se takové chování bude opakovat, Francie bude mít podle něj právo zakázat přístup platformy na trh. „Podali jsme oznámení státnímu zástupci, takže začne soudní vyšetřování,“ vysvětlil.
Šíření dětské pornografie prostřednictvím elektronické komunikační sítě je ve Francii trestné až sedmi lety odnětí svobody a pokutou ve výši 100 000 eur, uvedla francouzská DGCCRF v sobotním prohlášení. Agentura se také obrátila na francouzský regulační orgán Arcom, který je odpovědný za regulaci společností, jako je Shein.
Shein otevře kamenné obchody v Paříži. Nedostatek respektu, namítají kritici
Platformě úřady okamžitě nařídily, aby rychle přijala příslušná opatření. Shein brzy poté sdělil agentuře Agence France-Presse, že zboží z platformy odstranil a zahájil vyšetřování, aby se zjistilo, jak se prodejcům podařilo obejít kontrolní procesy.
Francouzský hlídací pes rovněž informoval prokuraturu, že pornografický obsah, jako jsou sexuální panny vypadající jako dospělé osoby, je dostupný i bez filtračních opatření omezujících přístup nezletilých, což je rovněž v rozporu s francouzským právem.
Tvrdě zakročíme, hlásí Francie
Shein je ve Francii obzvláště kontroverzní. Nejnovějším incidentem je příchod platformy do vlajkového obchodního domu BHV v Paříži, který vyvolal nebývalé pobouření mezi dodavateli.
Obchodníka ve Francii i jinde rovněž obviňují z prodeje zboží, které není v souladu s právními předpisy EU. V červenci uložil francouzský hlídací pes společnosti pokutu ve výši 40 milionů eur za klamání spotřebitelů ohledně cen.
V květnu Evropská komise a orgány na ochranu spotřebitelů rovněž upozornily platformu na údajná porušení právních předpisů na ochranu spotřebitelů, včetně falešných slev a zavádějících tvrzení o udržitelnosti. Komisař EU pro spravedlnost Michael McGrath později uvedl, že je odhodlán zakročit proti prodeji zboží na platformách Temu a Shein, které není v souladu s předpisy EU, uzavřelo Politico.