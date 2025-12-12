„Zdravím všechny, jmenuji se Roman, je mi 11 let. Pocházím z Ukrajiny a nyní žiji ve Lvově. 14. července 2022 jsme s matkou byli ve Vinnycji na klinice, když oblast zasáhly tři ruské rakety. A to bylo naposledy, co jsem svou matku viděl a mohl se s ní rozloučit,“ popsal chlapec, který při útoku utrpěl velmi těžká zranění.
Tlumočnice a asistentka místopředsedy Evropského parlamentu při překládání Romanova příběhu do angličtiny nedokázala potlačit slzy. Žena se za svou emotivní reakci omluvila. Několik následných poznámek tak přeložila její kolegyně.
|
Mučivý zármutek i odhodlání přežít. Toto jsou nejsilnější letošní snímky z Ukrajiny
„Viděl jsem ji pod kameny. Jediné, co jsem viděl, byly její vlasy. Pohladil jsem ji po nich a začal se plazit pryč z ruin,“ líčil dále chlapec. Vzpomínal také, že skončil v kómatu, podstoupil celkem 36 operací, tři roky náročné léčby a rehabilitaci v Německu.
„Chci vám říct, že společně jsme silnější. Nikdy se nevzdávejte a pomozte ukrajinským dětem,“ vzkázal nakonec Roman.
Chlapec tragický zážitek popsal v rámci promítání tří dokumentů o ukrajinských dětech zasažených válkou. V Evropském parlamentu se mimo jiné promítal snímek Children for Putin o násilné deportaci dětí do Ruska.
|
Lidé uhořeli ve svých bytech, celé rodiny. Přeživší popisují ruský masakr v Ternopilu
Ruský útok na Vinnycju ve střední části Ukrajiny si v červenci před třemi lety vyžádal nejméně 23 obětí včetně tří dětí. Přes sto lidí bylo zraněných.
Roman utrpěl popáleniny na 45 procentech kůže a měl poškozené orgány. Lékaři se zpočátku domnívali, že nebude schopný sám chodit. Podařilo se mu ale vrátit do školy i obnovit své záliby – společenské tance a hru na bajan, zmínil server Ukrajinska pravda.
Pro svou sílu se dokonce stal námět studentského filmu na Londýnské univerzitě, který na začátku letošního roku shlédl i tehdejší papež František.
|
14. července 2022