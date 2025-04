USA zvažují dronové údery na kartely v Mexiku. Ani náhodou, vzkázala prezidentka

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o tom, že do boje proti drogovým kartelům v Mexiku, které pašují narkotika přes hranice do USA, nasadí útočné drony. Uvádí to stanice NBC News....