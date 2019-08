Vrak Titaniku se rozpadá. Rez a bakterie ničí hlavně kajuty, ukazují snímky

Luxusní loď se potopila v severním Atlantiku 15. dubna 1912 po srážce s ledovcem. Od té doby spočívá na mořském dně v hloubce kolem 3 800 metrů.



Nyní se k vraku dostala potápěčská expedice a pořídila videa, oznámila produkční firma Atlantic Productions. Nové záběry mají být použity v dokumentárním filmu, uvedla.



Na vrak podle společnosti silně dotírají bakterie, rez a mořské proudy. Výrazně zasaženy jsou především kabiny posádky, včetně místností kapitána na pravoboku.

„Celá paluba na této straně se hroutí a zkáza dál postupuje,“ konstatoval historik Parks Stephenson. „Vana kapitána patří mezi oblíbené motivy milovníků Titaniku, ale teď je pryč,“ dodal expert.

„Je to velký vrak, nečekal jsem, že bude tak velký. Bylo neobyčejné ho vidět vcelku,“ řekl Victor Vescovo, který řídil ponorky použité při ponorech. Posádka při jednom z nich na místo zkázy položila věnec k uctění obětí, uvedla firma.

Ztroskotání Titaniku je pravděpodobně nejznámějším lodním neštěstím v historii. Parník plul z anglického Southamptonu do New Yorku, když v noci ze 14. na 15. dubna 1912 narazil na ledovec.

Na 1 500 lidí z více než 2 200, kteří byli na palubě, přišlo o život. Vrak byl objeven v roce 1985 jihovýchodně od kanadské provincie Newfoundland na dně Atlantského oceánu.

Příběh zaoceánského parníku proslavil stejnojmenný film oscarového režiséra Jamese Camerona z roku 1997 s Kate Winslet a Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

