Hodinky z Titaniku se zastavily v čase 02:20, teď se vydražily za rekordní sumu

Autor:
  11:08
Zlaté kapesní hodinky jednoho z nejbohatších pasažérů Titaniku se v sobotní aukci v Londýně vydražili za rekordních 1,78 milionu liber (asi 49 milionů korun). Jejich majitel Isidor Straus a jeho žena Ida byli mezi více než 1 500 lidmi, kteří 14. dubna 1912 nepřežili srážku lodi s ledovcem. Loď plula z britského Southamptonu do New Yorku.
Vydražené kapesní hodinky z Titaniku za rekordních 1,78 milionu liber.

Vydražené kapesní hodinky z Titaniku za rekordních 1,78 milionu liber. | foto: Zdroj: Aukční síň Henry Aldridge

Vydražené kapesní hodinky z Titaniku za rekordních 1,78 milionu liber.
Vědci díky skenování získali dosud nejvěrnější snímky vraku Titaniku. (17....
První digitální scan celého vraku Titaniku
Vědci díky skenování získali dosud nejvěrnější snímky vraku Titaniku. (17....
20 fotografií

Strausovo tělo bylo z vod Atlantiku nalezeno několik dní po katastrofě, mezi jeho věcmi byly také 18karátové kapesní hodinky značky Jules Jurgensen. Hodinky se zastavily v čas 02:20, tedy ve chvíli, kdy šel Titanic ke dnu.

Straus byl americký podnikatel, politik a spolumajitel obchodního domu Macy´s v New Yorku. Jeho žena údajně odmítla místo v záchranném člunu s tím, že chce zemřít po manželově boku. Tělo Idy Strausové nebylo nikdy nalezeno.

Příběh diamantu Srdce oceánu. Existovaly rovnou dva, jeden plul na Titaniku

Hodinky zřejmě Strausová manželovi dala u příležitosti jeho 43. narozenin v roce 1888, jsou na nich vyryty jeho iniciály. Předmět byl později vrácen jeho potomkům, Strausův pravnuk Kennet Hollister Straus je později nechal opravit a zrestaurovat.

Žena proměnila byt v potápějící se Titanic i s ledovcem. Šílené, nebo geniální?

Vydražil se také dopis napsaný Idou Strausovou na hlavičkovém papíře Titaniku. Nový majitel za něj dal 100 tisíc liber.

Nový majitel hodinek Andrew Aldridge uvedl, že cena hodinek ilustruje trvalý zájem o příběh Titaniku. „Každý muž, žena i dítě či člen posádky měl svůj příběh, který je prostřednictvím memorabilií vyprávěn i o 113 let později,“ řekl.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Hodinky z Titaniku se zastavily v čase 02:20, teď se vydražily za rekordní sumu

Vydražené kapesní hodinky z Titaniku za rekordních 1,78 milionu liber.

Zlaté kapesní hodinky jednoho z nejbohatších pasažérů Titaniku se v sobotní aukci v Londýně vydražili za rekordních 1,78 milionu liber (asi 49 milionů korun). Jejich majitel Isidor Straus a jeho...

23. listopadu 2025  11:08

Kritizovali režim z korby slavné Tatry. Jak se Kopřivnice přidala k revoluci

Generální stávka v Kopřivnici proběhla 27. listopadu roku 1989.

Když v kopřivnické Tatře 27. listopadu roku 1989 zazněly z korby náklaďáku první projevy, dvorana se zaplnila lidmi visícími na sloupech i požárních žebřících. V městě, které vyrostlo na...

23. listopadu 2025  10:25

Severokorejci paří Call of Duty či Counter-Strike, Kim vyšel vstříc městské elitě

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštivil vznikající kybernetickou kavárnu ve...

Západní počítačové hry jako střílečky Call of Duty či Counter-Strike jsou oblíbené mezi severokorejskými hráči, kteří navštěvují nedávno otevřenou kybernetickou kavárnu ve čtvrti Hwasong v...

23. listopadu 2025  9:27

Vánoční trhy v Uherském Hradišti nebídnou 150 stánků, jsou největší v kraji

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v...

Největší vánoční trhy ve Zlínském kraji nenajdete v krajském městě Zlíně, ale v nedalekém Uherském Hradišti. Ve dnech vrcholícího adventu hlavní Masarykovo náměstí zaplní na 150 stánků s...

23. listopadu 2025

Čechy sevřel mráz, na Šumavě bylo minus 25. Na Moravě a ve Slezsku nasněžilo

Českou republiku zasáhlo mrazivé počasí. Sněžilo v Beskydech, ale i v Brně....

V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku sněží, v Beskydech napadlo místy až kolem 15 centimetrů sněhu. Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na...

23. listopadu 2025  8:50

Fotbalisté mají smělý plán na dostavbu stadionu, chtějí zdvojnásobit kapacitu

FK Pardubice představil nově zrekonstruovaný Stadion Arnošta Košťála, který...

Pokud se bude dařit, chce vedení FK Pardubice dostavět Stadion Arnošta Košťála. Jeho kapacita by byla zhruba devět tisíc diváků. Pardubická radnice s plánem problém nemá.

23. listopadu 2025  8:40

Mírový plán pro Ukrajinu není finální, uvedl Trump po kritice spojenců

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě ukrajinského lídra Volodymyra...

Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho současný plán na ukončení války na Ukrajině není jeho poslední nabídkou- Šéf Bílého domu se takto vyjádřil poté, co Ukrajina a evropští spojenci USA...

23. listopadu 2025  7:24,  aktualizováno  8:31

Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis

Richard Avedon: Vévoda a vévodkyně z Windsoru, hotel Waldorf Astoria, apartmá...

Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh Eduarda VIII.? Jenže Richard Avedon ukázal, že za leskem šperků a noblesními pózami se skrývá mnohem...

23. listopadu 2025

Připravte propouštění, napsala. Úřednice ministerstva sama organizovala škrty

Premium
Že nelze realizovat, se nepřipouští. Simeona Zikmundová ani nečekala na nového...

Do organizací zřizovaných ministerstvem životního prostředí, zejména na správy národních parků, České inspekce životního prostředí či do Agentury ochrany přírody a krajiny, přišel před několika dny...

23. listopadu 2025

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky

V Olomouci se porouchalo ruské kolo, hasiči evakuovali lidi z výšky. (22....

V centru Olomouce se v sobotu večer porouchalo 33 metrů vysoké vyhlídkové kolo a v jeho kabinách uvízly tři desítky lidí. Hasiči je v mrazivém počasí pomocí výškové techniky postupně snesli ze...

22. listopadu 2025  19:51,  aktualizováno  22:44

Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce
Nechte zářit dětskou fantazii: Soutěžíme o Kouzelného svítícího jednorožce

Má vaše dítě rádo tvoření, barvy a kouzla? Pokud ano, zapojte se do naší soutěže a vyhrajte Kouzelného jednorožce svítícího ve tmě z řady Airbrush...

Bolsonaro se pokusil utéct před nástupem do vězení, chtěl využít chaosu při protestu

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Brazilská policie v sobotu zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara. Jeho zadržení nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Exprezidenta v září...

22. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  21:53

Američtí vojáci omylem „obsadili“ mexickou pláž. Mysleli, že jsou v Texasu

Američtí vojáci se omylem vylodili v Mexiku

Na mexické pláži Bagdad zavládlo v pondělí nečekané drama. Američtí vojáci tam vztyčili varovné tabule s tím, že vstup zakazuje samotné ministerstvo obrany USA. Teprve nájezd mexického námořnictva...

22. listopadu 2025  21:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.