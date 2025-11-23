Strausovo tělo bylo z vod Atlantiku nalezeno několik dní po katastrofě, mezi jeho věcmi byly také 18karátové kapesní hodinky značky Jules Jurgensen. Hodinky se zastavily v čas 02:20, tedy ve chvíli, kdy šel Titanic ke dnu.
Straus byl americký podnikatel, politik a spolumajitel obchodního domu Macy´s v New Yorku. Jeho žena údajně odmítla místo v záchranném člunu s tím, že chce zemřít po manželově boku. Tělo Idy Strausové nebylo nikdy nalezeno.
Hodinky zřejmě Strausová manželovi dala u příležitosti jeho 43. narozenin v roce 1888, jsou na nich vyryty jeho iniciály. Předmět byl později vrácen jeho potomkům, Strausův pravnuk Kennet Hollister Straus je později nechal opravit a zrestaurovat.
Vydražil se také dopis napsaný Idou Strausovou na hlavičkovém papíře Titaniku. Nový majitel za něj dal 100 tisíc liber.
Nový majitel hodinek Andrew Aldridge uvedl, že cena hodinek ilustruje trvalý zájem o příběh Titaniku. „Každý muž, žena i dítě či člen posádky měl svůj příběh, který je prostřednictvím memorabilií vyprávěn i o 113 let později,“ řekl.