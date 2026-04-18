Ukázaly to konečné výsledky maďarského volebního úřadu po sečtení 100 procent hlasů ve volbách, které minulou neděli ukončily nepřetržitou 16letou Orbánovu vládu.
Neúplné výsledky ze začátku týdne po sečtení zhruba 99 procent hlasů přitom přisuzovaly straně předsedy Pétera Magyara 138 poslanců, po započítání hlasů převážně odevzdaných v zahraničí či zaslaných korespondenčně si tak Tisza o tři křesla polepšila.
|
Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál
„Bezprecedentní většina, bezprecedentní mandát a zároveň odpovědnost,“ uvedl Magyar na facebooku.
„V tuto chvíli pracujeme se všemi kolegy na tom, aby Tisza mohla v polovině května zahájit práci ve vládě, která bude každý den dokazovat, že ač není dokonalá, stála za důvěru maďarského lidu a je schopna vybudovat fungující a humánní Maďarsko,“ uvedl pravděpodobný příští premiér.
|
Toxický Trump a korupce nás potopí, tuší evropští nacionalisté po potupě Orbána
Voliči v Maďarsku volí poslance z celostátních kandidátek a zároveň v jednomandátových obvodech. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů získává mandát za daný obvod. Ve volbách podle celostátních kandidátních listin dosáhly strany Tisza i Fidesz podobného úspěchu se ziskem 45, respektive 42 zákonodárců.
V jednomandátových obvodech však s velkým náskokem uspěla Tisza, která v nich získala 96 poslanců proti pouhým deseti poslancům Fideszu. Křesla v jednomandátových obvodech přitom tradičně patřila Fideszu a v minulých volbách v nich Orbánova strana získala 87 mandátů.
K parlamentním volbám v Maďarsku přišlo minulý víkend na 5,8 milionu voličů. Účast tak dosáhla bezmála 80 procent, což je nejvíce od obnovení pluralitního politického systému.
|
Korupci jsem nikdy netoleroval. Myslel jsem, že vyhrajeme, řekl překvapený Orbán
Magyar v pátek vyjádřil očekávání, že premiérskou přísahu složí 9. nebo 10. května - podle toho, na kdy prezident svolá ustavující schůzi parlamentu. Hned po nástupu do premiérské funkce hodlá navštívit Varšavu, Vídeň a také Brusel.
S delegací Evropské komise už v pátek v Budapešti jednal o odblokování unijních fondů, které Brusel za Orbánovy vlády zmrazil kvůli porušování principů právního státu a dalších základních hodnot EU.