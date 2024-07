Oddechli jsme si, píší ve Francii po volbách. Němci vyhlíží bod zlomu

Vítězství levicového bloku Nová lidová fronta hodnotí komentáře jako překvapení poté, co veškeré průzkumy a modely favorizovaly Národní sdružení (RN) a jeho spojence. Spíše levicový deník Libération na své titulní stránce výsledek shrnuje citoslovcem „uf“. Podle komentáře listu Le Figaro RN nadále u většiny Francouzů vzbuzuje odpor a strach, jakkoli dokázalo přitáhnout třetinu voličů a nastoluje ve veřejné debatě témata.

Francouzské Národní shromáždění bude po volbách rozdělené na tři podobně silné tábory, což je situace, která nemá v nedávné historii země obdoby, píše list Les Echos. „Jaká většina bude vládnout? S jakým programem? A jakým premiérem? Tři otázky, které mohou zůstat delší dobu bez odpovědi,“ pokračuje.

Libération @libe 🔴 C'est OUF : voici la une de @libe lundi, après la victoire surprise du Nouveau Front populaire aux législatives. https://t.co/rRRyBQkNqL https://t.co/dc9Z7AysSi oblíbit odpovědět

Tábor prezidenta Macrona si druhým místem ve volbách zachránil čest, hlava státu ale bude muset poprvé po sedmi letech v úřadu jednat o vládě se svými oponenty, soudí deník Le Monde. Komentář Le Figaro pak specifikuje, že Macron nemá jinou možnost, než vyjednávat s levicí.

Podle analýzy Les Echos ale toto předvolební spojenectví vybudované narychlo ve snaze zastavit RN svým povolebním vystoupením vykolejil lídr radikálně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon, který se vůči spolupráci s Macronem okamžitě vymezil. „Když si nárokoval moc pro Novou lidovou frontu... připomenul těm, kdo to zapomněli, že strategií Nepodrobené Francie je chaos,“ uvádí komentátor Christophe Jakubyszyn.

Macron před volbami vyhlásil, že je svolal, aby voliči „vyjasnili“ směřování země, výsledky ale Francii uvrhly do ještě většího zmatku, soudí v listu Le Figaro Alexis Brézet.

Sázka na Francii vyšla, píší v Německu

Jako úlevu hodnotí německá média výsledek předčasných parlamentních voleb ve Francii. „Od Marseille po Lille si oddechla úlevou většina Francouzů, která se v neděli obávala vítězství pravicových extremistů,“ napsala německá mutace listu Politico, podle kterého mobilizace proti krajní pravici měla účinek. Nynější úleva ale podle Politico nemusí mít dlouhého trvání, neboť žádná ze sil nemá dostatek mandátů k vládě. „Francie se teď musí rychle naučit sestavovat koalice,“ uvedl server.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hned v titulku uvádí, že Francie se nyní musí naučit vést sondážní rozhovory. „Nejasné většinové poměry staví prezidenta Emmanuela Macrona před výzvu,“ píše list. Ten také uvedl, že Le Penová, která proti očekávání neuspěla, už pracuje na legendě o ukradeném vítězství.

„Navzdory překvapivému vítězství nemůže Nová lidová fronta sama vládnout,“ napsal FAZ. „Pokud se levicový blok a Spolu nedohodnou na nějaké formě spolupráce, zůstala by současná vláda ve funkci jako přechodná. Další rozpuštění parlamentu a nové volby budou znovu možné až v roce 2025,“ dodal.

Momentální úlevě a očekávaným náročným koaličním vyjednáváním se věnuje také magazín Der Spiegel. „Nejlepší zpráva jako první: Zase to dobře dopadlo,“ uvedl magazín k výsledkům. „Takže je všechno dobré? Ne, ve Francii je teď máloco dobrého, přinejmenším politicky,“ pokračoval magazín, podle kterého to teď po krátkém vydechnutí bude složité.

„Kdo by tedy měl vládnout? Kdo půjde s kým do koalice? Hrozí, že vláda bude vznikat obtížně. Především se ale prezident Macron musí připravit na kompromisy a na hledání střední cesty. A to zatím nebyly jeho silné stránky,“ dodal.

Také Bild, který je nejprodávanějším deníkem v Německu, poukazuje na nadcházející složitá koaliční jednání. „Macronova sázka na Francii vyšla, ale...,“ napsal deník s nevyřčeným dovětkem o tom, že vláda bude vznikat obtížně. Pro vytvoření vlády je nyní podle Bildu nutné oddělit zrno od plev. List se domnívá, že Macron se bude snažit udržet extrémní levici s jejími antisemitskými, proruskými a komunistickými proudy stranou a vytvořit vlastní vládu s umírněnými odpůrci Le Penové pod vedením premiéra, se kterým se bude většina ochotná smířit.

Koaličním vyjednáváním se už věnují také politologové. Historik a politolog Joseph de Weck v pořadu veřejnoprávní stanice ZDF k výsledkům voleb řekl, že Francie se poněmčila, protože se už neobejde bez koalice. „Francie je nyní v přelomovém bodu. Prochází změnou od prezidentské demokracie k demokracii parlamentní. Musí se naučit vládnout s koaličními kabinety,“ vysvětlil.