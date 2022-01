Tisíce ruských imigrantů se snaží dostat do USA. Jejich cesta je plná nástrah

O situaci ruských imigrantů informoval server The Moscow Times, který se opírá mimo jiné o rozhovory s některými Rusy, kteří se tímto způsobem do Spojených států dostali.

Devětadvacetiletý Dmitrij Politov loni v létě došel k závěru, že se bude muset připojit k rostoucí skupině spojenců vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného, kteří poslední dobou prchají z Ruska kvůli stupňujícímu se tlaku úřadů na odpůrce režimu.

Rozhodl se však nepřidat k ruskému exilu v Litvě nebo Gruzii. „Chtěl jsem do Ameriky. Je to bezpečnější. V Evropě jsou známy případy, kdy byli lidé otráveni nebo zavražděni,“ řekl serveru s odkazem na zvěsti, které slyšel o tom, jak ruští agenti pronásledují či vraždí emigranty na kontinentu.

Vzhledem k tomu, že americké velvyslanectví v Moskvě v souvislosti s hromadným vyhošťováním diplomatů zrušilo konzulární služby a turistická víza se kvůli pandemickým omezením jinde shánějí jen obtížně, uchýlil se ke krajnímu kroku.

V srpnu, přesně dva měsíce poté, co moskevský soud zakázal Navalného organizace jako „extremistické“, nastoupil do letadla mířícího do mexického letoviska Cancún. Odtamtud plánoval zamířit do příhraniční Tijuany, překročit hranici do Kalifornie a požádat o politický azyl ve Spojených státech.

Před pandemií covidu-19 platila pro Rusy, kteří chtěli do USA, poměrně jednoduchá pravidla, píše The Moscow Times. Lidé, které režim pronásleduje - ať už coby politické oponenty nebo členy náboženských skupin, jako jsou svědkové Jehovovi - mohli přiletět do Spojených států na turistická nebo studentská víza a na americkém území požádat o azyl.

Nedávná vlna emigrace vyvolaná zásahy Kremlu proti opozici, občanské společnosti a nezávislým médiím se však časově shoduje s téměř úplným uzavřením možností Rusů pro vycestování do Ameriky. Nejprve pandemie uzavřela ve světě americká velvyslanectví, čímž klesl počet vydaných turistických víz. Později přestala ambasáda USA v Moskvě kvůli personálnímu oslabení mise v souvislosti s vyhošťováním diplomatů vydávat víza Rusům.

Mnoho z nich se tak přidalo k obyvatelům Střední Ameriky, Haiti nebo Kuby, kteří využívají mexickou migrační trasu do USA. Podle amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) zadržely bezpečnostní složky za rok (do října 2021) na hranici 4 103 ruských občanů, což je desetinásobný nárůst oproti roku předchozímu.

Podle rusko-americké právničky Yekateriny Mouratovové, která v Miami poskytuje právní služby rusky hovořícím žadatelům o azyl, souvisí nárůst jejich počtu s několika faktory. „Především je to o zhoršující se politické situaci v mnoha postsovětských zemích,“ řekla serveru Mouratovová, která zmínila Rusko, Bělorusko a Kazachstán. Roli hraje podle advokátky i změna americké politiky, jelikož administrativa prezidenta Joea Bidena zmírnila tvrdou imigrační politiku předchozího šéfa Bílého domu Donalda Trumpa.

Snahy mnoha Rusů toužících se dostat do Spojených států přitom využívá řada zprostředkovatelů, kteří od migrantů vybírají vysoké poplatky za pomoc s překročením hranice. „Zaplatíte 2 500 dolarů (přes 54 000 korun) za celý balíček. Platíte za mexické vízum, setkáme se s vámi na letišti v Mexiku a převezeme vás přes hranici. Bereme (najednou) asi deset až 12 lidí. Funguje to vždy, není těžké hranici překročit, je velká,“ popsal The Moscow Times zprostředkovatel Vladimir, jenž sídlí v Rusku.

Trasu využívají nejen političtí uprchlíci

Po příletu do Mexika následuje mnohdy obtížná cesta dále do Spojených států. Ačkoli je Cancún pro Rusy oblíbeným letoviskem, mexické úřady, které mají s USA dohodu o vracení potenciálních narušitelů hranic, totiž začaly na letišti odmítat vstup ruským občanům, které podezřívají z pokusu o emigraci.

Mexickou trasu přitom využívají i lidé, kteří neprchají před pronásledováním, ale chtějí azylový systém využít, píše ruský server. Pro ruskou kadeřnici Anastasiji představují USA nový začátek.

„Rozhodla jsem se odejít, protože můj život tak nějak nikam nevedl,“ sdělila novinářům žena, která podle svých slov na hranici požádala o politický azyl na základě smyšleného příběhu, jenž pro ni sepsal zprostředkovatel. „Řekli jsme jim, že moje rodina i já jsme pronásledováni, protože nemáme rádi úřady,“ uvedla.

Politovovi se hranici podařilo překročit na druhý pokus. Při tom prvním ho americký pohraničník vrátil zpět do Mexika. Podruhé prošel se skupinou dalších příznivců Navalného, píše The Moscow Times. Cesta za azylem přitom po příchodu do USA pro migranty nekončí - musí totiž podstoupit azylový proces. Politov bude se svou žádostí díky vazbě na Navalného nejspíše úspěšný. Poté plánuje požádat o povolení k pobytu v USA. „Do Ruska se nevrátím, dokud nepadne (tamní) režim,“ prohlásil.