Tiše a dolarem, bez anexe. Američané mají grónské vzácné zeminy, obyčejně je koupili

A ten potlesk, že ta demonstrace síly Trumpa zastrašila, takže si dal radši Venezuelu. Blouznilo se dokonce o tom, že Evropa vstává z kómatu.
Tak Amerika už to Grónsko má.
Už několik dnů vlastní devadesát pět procent všech tamních zásob vzácných zemin, které jsou pro zítřek tím, čím bylo uhlí a železná ruda pro včerejšek. Kdo je nemá, je odepsaný.
Znovu se ukazuje, jak kontraproduktivní je skákat na každé Trumpovo divadlo. Zatímco Evropa omdlévala rozčilením, Američané rozjížděli s Gróňany jednání.