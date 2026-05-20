Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Timmy byl Tina, nevyčníval penis. Vědci „opravili“ pohlaví uhynulé velryby

Autor: ,
  16:05
Velryba přezdívaná Timmy, jež v Německu opakovaně uvízla na mělčině a která po záchraně nakonec v moři uhynula, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Informoval o tom bulvární deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera.

Mořský biolog Ritter se v dubnu vyslovoval pro to, aby se nepokračovalo v pokusech o záchranu velryby, ale aby se nechala v klidu uhynout. Nyní vědec spolu s kolegy prozkoumali fotografie uhynulého keporkaka, kterého před před týdnem vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt.

Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. (16. května 2026)
Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. (16. května 2026)
Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. (16. května 2026)
Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. (16. května 2026)
57 fotografií

A ze snímků mršiny pořízené Bildem je podle odborníků jasné, že Timmy byla samice.

Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

„U velrybí samice se vpravo a vlevo těsně u genitálního otvoru nachází spára mléčné žlázy. V ní jsou struky, kterými se mateřské mléko vstřikuje přímo do tlamy mladých velryb – pod vodou, což je ostatně logistické mistrovské dílo,“ řekl Ritter.

Považujete pozornost věnovanou Timmymu, pardon Tině, za absurdní?

Poznamenal, že tyto spáry jsou na snímcích jasně viditelné. „Timmy byl Tina,“ uvedl. U mrtvých samců velryb, jak Ritter uvedl, naopak penis běžně vyčnívá z těla.

Podle Rittera nové zjištění vysvětluje to, proč velryba nevydávala zvuky k přilákání samic, což se u kytovců často označuje jako zpěv. Zvukové projevy uvázlé velryby nebyly zpěvem, ale pravděpodobně nářkem, je přesvědčen.

Mrtvá velryba u dánského ostrova je opravdu Timmy, našlo se sledovací zařízení

Velryba od března několikrát uvízla v mělčinách Baltského moře u německého pobřeží. Úřady sice po opakovaných pokusech vzdaly její záchranu, ale do věci se vložila soukromá iniciativa. Ta s pomocí speciálního člunu velrybu dopravila na volné moře a 2. května ji vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. Zvíře ale nakonec uhynulo.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
Témata: velryba, moře

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Výzva k povstání? Rubio nahrál vzkaz Kubáncům, nabídl jim novou cestu

Ulice i čerpací stanice jsou teď na Kubě poloprázdné. (15. května 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve videoposelství určeném obyvatelům Kuby obvinil komunistické vedení této karibské země ze zpronevěry a represí a nabídl jim novou cestu. Podle ní vzkaz...

20. května 2026  15:56

Tři týdny jen s mobilem a speciální vak. Američana čeká na Bulovce tvrdý režim

Nemocnice Na Bulovce představila biobox pro hospitalizaci pacientů s vysoce...

Z letiště do nemocnice pojede lékař z USA, který byl v kontaktu s pacientem s ebolou, v uzavřeném boxu ve speciální sanitce. Izolovaný prostor v nemocnici, kde bude pobývat, má podtlak a filtraci...

20. května 2026  15:50

Na útok odpovíme údery daleko za hranicí regionu, hrozí íránské revoluční gardy

Hromadný svatební obřad pro sebeobětující se páry, který uspořádaly islámské...

Íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Írán. Americký prezident Donald Trump v úterý opět pohrozil Íránu útoky,...

20. května 2026  15:36

Zmocněnec Landovský se bude ucházet o funkci, v níž náhle skončil Šedivý

Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO.

O místo vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie se bude ucházet ve výběrovém řízení vládní zmocněnec pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakub Landovský. Ve středu o...

20. května 2026  15:32

Muzeum v Litomyšli zahájí výstavu k 200. výročí vydání slavné kuchařky Rettigové

Deváté vydání kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1864

Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku zahájí v pátek výstavu O umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě ní se ale bude...

20. května 2026  15:24

Celníci na letišti vyhmátli dvojici pašeráků. Měli ve spodním prádle opičky

Pár chtěl z Kolumbie propašovat opičí mláďata přilepená k intimním partiím

Policie na kolumbijském letišti zatkla mladý pár, který se snažil ze země propašovat tři opičí mláďata. Přes bezpečnostní kontrolu se je pokusili pronést schovaná na vlastním těle ve spodním prádle.

20. května 2026  15:17

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

20. května 2026  15:15

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...

20. května 2026  15:14

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

20. května 2026  14:56,  aktualizováno  15:01

Znovu po 26 letech. Putin se v Číně sešel s mužem, kterého potkal jako malého

Ruský prezident Vladimir Putin se během návštěvy Pekingu setkal s čínským...

Ruský prezident Vladimir Putin se ve středu během své návštěvy Pekingu setkal s čínským inženýrem jménem Pcheng Pchaj, kterého poprvé potkal jako dvanáctiletého chlapce před šestadvaceti lety. Jejich...

20. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Rádio Impuls poslouchají téměř dva miliony posluchačů týdně

Rádio Impuls

Rádio Impuls zůstává na špici českého rozhlasového trhu s téměř dvěma miliony posluchačů týdně. Nejnovější výsledky průzkumu Radioprojekt za poslední loňské čtvrtletí a první kvartál letošního roku,...

20. května 2026

„Nejsem tajný místopředseda.“ Fiala utnul fámy a vysvětlil snímek s Posseltem

Foto Petra Fialy a Posselta při příležitosti návštěvy europoslance Otty von...

Krátce před sjezdem landsmanšaftu v Brně se na sociálních sítích začala šířit desítky let stará černobílá fotografie expremiéra Petra Fialy, na níž je s předákem sudetských Němců Berndem...

20. května 2026  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.