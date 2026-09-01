Žena na Times Square pobodala dva lidi. Jeden zemřel, pachatelku usmrtila policie

Jde o jedno z nejnavštěvovanějších a nejvíce hlídaných míst v celém New Yorku. Devětačtyřicetiletá žena z Queensu tam z nákupní tašky vytáhla dva nože a bodla do břicha 68letého muže a pár sekund poté i 32letou ženu. Oba skončili v nemocnici, kde žena později zemřela a muž zůstává ve stabilním stavu. Úřady zatím neuvedly, zda byli napadení turisté, nebo místní.
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Na videích kolujících po internetu je vidět nejméně deset policistů shromážděných kolem ženy, která drží dva velké kuchyňské nože, šermuje s nimi a rozběhne se k jednomu ze strážců zákona.
Na dalších záběrech je vidět, jak se jeden z policistů zřejmě pokouší ženu zneškodnit taserem, ten ji však nezastavil. Nejméně dva další muži zákona pak vytáhli pistole a byly slyšet výstřely. Žena následně upadla na zem, kde ji policisté spoutali, otočili na záda a poskytli první pomoc.
Policejní komisařka Jessica Tischová uvedla, že pachatelka měla v minulosti duševní problémy a že neexistují žádné důkazy naznačující teroristický útok. Policisté uzavřeli část 7. avenue a varovali veřejnost, aby se této oblasti vyhýbala. Oblast ohraničili policejní páskou a prověřovali místo činu. Jména napadených nezveřejní, dokud neinformují nejbližší příbuzné.
„Víme, že životy těchto rodin byly dnešními (pondělními) událostmi zcela rozvráceny, a budeme jim i nadále stát po boku v následujících hodinách, dnech a týdnech,“ řekl newyorský starosta Zohran Mamdani.
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Množství násilných trestných činů v New Yorku letos výrazně pokleslo. Počet vražd se snížil o 24 procent a vše nasvědčuje tomu, že by mohl dosáhnout nejnižší úrovně za poslední dekádu. Pondělní incident je však už druhou letošní vraždou na Times Square, protože v květnu tam byl smrtelně pobodán muž.