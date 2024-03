Bojiště TikTok. Biden a Trump řeší čínské dilema, nechtějí přijít o mladé voliče

Středeční hlasování ve Sněmovně reprezentantů bylo jasnou záležitostí. Pro návrh hlasovalo 352 kongresmanů, proti se postavilo jen 65 (kompletní výsledky hlasování najdete zde). Návrh zákona zatím letí americkým legislativním aparátem nebývalou rychlostí, k veřejnosti se jeho znění dostalo teprve minulý týden, po dvou dnech už dostal razítko od příslušného sněmovního výboru.

Populární sociální síť TikTok vlastní čínská společnost ByteDance, která má přímé vazby na tamní vládu. Zastánci chystané legislativy argumentují, že čínská komunistická strana pomocí aplikace získává citlivá data o Američanech a pomocí složitých algoritmů ovlivňuje jejich názory.

Na rizika TikToku opakovaně upozorňují odborníci na kybernetickou bezpečnost, Evropská komise zahájila v polovině února proti čínské sociální síti řízení a zjišťuje, zda dostatečně brání šíření nelegálního obsahu a zda neporušuje pravidla Evropské unie o ochraně nezletilých a o transparentnosti reklamy.

V Americe nyní návrh zákona směřuje do Senátu, kde bude jeho schválení mnohem složitější, lídr senátní většiny Chuck Schumer neurčitě uvedl, že „Senát se bude tomuto návrhu věnovat“. Joe Biden avizoval, že pokud legislativa Kongresem projde, bez odkladu ji podepíše. Rázný výrok mu však může nadělat řadu problémů.

Zákon je pochopitelně velmi nepopulární mezi 150 miliony Američanů (tedy takřka polovinou obyvatelstva), kteří TikTok na denní bázi využívají. Čtyřiačtyřicet procent spadá do kategorie mladých voličů pod 24 let, kteří budou podle průzkumů rozhodovat listopadovou bitvu o Bílý dům. Biden to moc dobře ví, jeho tým mu proto před pár týdny založil tiktokový účet a sdílel na něm první video.

Tisíce uživatelů v reakci na chystaný zákon sdílely video, ve kterém tvrdí, že pokud legislativa projde, jsou připraveni ve volbách protestně hlasovat pro „alternativní kandidáty“. Jedním z nich je Robert F. Kennedy, někdejší demokrat, který kandiduje jako nezávislý.

Biden těsně vede Joe Biden má před svým předchůdcem Donaldem Trumpem v celonárodních průzkumech nepatrný náskok jednoho procentního bodu, ukázal průzkum společnosti Ipsos pro agenturu Reuters. Přibližně 39 procent registrovaných voličů uvedlo, že by volilo demokrata Bidena, zatímco 38 procent by dalo hlas republikánovi Trumpovi. Mnoho voličů zůstává nerozhodnutých, 11 procent uvedlo, že by volilo jiné kandidáty, pět procent řeklo, že by nevolilo, sedm procent nevědělo nebo odmítlo odpovědět. Nezávislého kandidáta v podobě Roberta Kennedyho by podle průzkumu podpořilo 15 procent registrovaných voličů, pokud by se objevil jako třetí kandidát na volebním lístku. Celonárodní průzkumy jsou nicméně dosti zavádějící, pro výsledek voleb je zásadní, jak kandidáti uspějí v jednotlivých státech. Zdroj: ČTK

Proti zákonu se v Senátu staví i někteří demokraté. Senátor Dick Durbin vyjádřil obavy, že chystaná legislativa by mohla narazit čistě kvůli kolizi s ústavou. Zároveň dodal, že toto téma není ideální řešit v době probíhající předvolební kampaně. „Odstřihnout si velkou skupinu mladých voličů nepovažuji za nejšťastnější strategii na znovuzvolení,“ uvedl.

Trumpova tiktoková přelétavost

Donald Trump důležitost TikToku pochopil už během svého prezidentského mandátu. V roce 2020 se pomocí exekutivního příkazu pokusil síť zakázat a označil ji za „hrozbu pro národní bezpečnost, zahraniční politiku a ekonomickou stabilitu Spojených států“. O pár měsíců později, s blížícími se volbami, vzal svá slova zpět. Podle jeho blízkých spolupracovníků si uvědomil, že by přišel o důležitou porci hlasů mladých voličů. Volby přesto prohrál, podobnou taktiku však volí i letos.

Současné snahy zakázat TikTok odmítá s poněkud osobním argumentem. Dlouhé roky je Trump na nože se zakladatelem Facebooku Markem Zuckerbergem, kterého obvinil z manipulování výsledků posledních prezidentských voleb. Pokud vláda zakáže TikTok, vydělá na tom jeho úhlavní nepřítel Zuckerberg.

„Nechci, aby se Facebooku, který podváděl při předchozích volbách, dařilo lépe. Oni jsou skutečným nepřítelem amerického lidu,“ uvedl v pondělí v rozhovoru pro CNBC. Jedním dechem dodal, že i TikTok stále považuje za nebezpečí pro národní bezpečnost.

Trumpovi však nejde jen o mladé voliče, ale i o přízeň sponzorů. Nedávno se setkal s miliardářem Jeffem Yassem, který vlastní patnáctiprocentní podíl ve společnosti ByteDance. Trump tvrdí, že na čínskou sociální síť nepřišla řeč, miliardářova manželka prý jen tlačila na prosazení školních reforem. Sluší se dodat, že Yass v minulosti někdejšího prezidenta kritizoval, kontakty v okruhu jeho nejbližších spolupracovníků však stále má.

Je největším finančním přispěvatelem v konzervativní organizaci Club for Growth, na jejíž výplatní pásce je mimo jiné někdejší Trumpova seniorní poradkyně Kellyanne Conwayová, píše Politico. Jejím úkolem je ve Washingtonu lobbovat za TikTok. V rámci letošní kampaně se rovněž vrátila na blíže nespecifikovanou pozici do Trumpova týmu. Podle dvou zdrojů listu The Washington Post Trump v posledních týdnech s Conwayovou opakovaně řešil, proč je důležité bránit čínskou sociální síť před snahami o její zákaz.

Další vlivnou figurou v okolí Trumpa je David Urban, dlouholetý poradce a lobbista společnosti ByteDance. V roce 2016 vedl Trumpovu kampaň v Pensylvánii a marketingovému týmu okolo republikánského kandidáta prezentoval TikTok jako skvělý nástroj, jak získat mladé voliče. Minulý týden se s Trumpem sešel v jeho sídle Mar-a-Lago.

Střet s prvním dodatkem

Co se stane, pokud zákon projde Senátem? Zástupci ByteDance by rozhodnutí zřejmě napadli u soudu s odvoláním na první dodatek americké Ústavy. Ten zajišťuje občanům „svobodu vyznání, tisku, projevu, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd“. Návrh sice nemluví přímo o zákazu sociální sítě, musela by však přejít do vlastnictví jiného subjektu nenavázaného na čínské vládní struktury.

Ideální by byl odkup jedním z amerických technologických gigantů. Někdejší americký ministr financi Steven Mnuchin ve čtvrtek oznámil, že dává dohromady skupinu investorů, kteří by byli ochotni sociální síť odkoupit.

Čínská vláda se bouří Čína ve čtvrtek návrh přijatý Sněmovnou reprezentantů, který by umožnil zakázat TikTok, odsoudila. Podle čínského ministerstva zahraničí to je proti zásadám spravedlivé soutěže a pravidlům mezinárodního obchodu. „Pokud lze záminku národní bezpečnosti použít ke svévolnému vyloučení úspěšných společností z jiných zemí, pak již neexistuje žádná spravedlnost,“ uvedl v reakci mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin. „Jestliže někdo vidí u druhého člověka nějakou dobrou věc a chce mu ji vzít, jedná se rozhodně o zločinecké metody,“ dodal. Krok Sněmovny reprezentantů odsoudilo také čínské ministerstvo obchodu, které varovalo, že Peking přijme „veškerá potřebná opatření“ k obraně svých společností. Podobu těchto opatření ministerstvo neupřesnilo. Zdroj: ČTK

Byť tedy nejde o přímočarý zákaz, za protiústavní považují opatření i někteří experti. „První dodatek by neměl fungovat tak, že nepřímo dosáhnete něčeho, čeho nelze dosáhnout přímými kroky,“ míní Evelyn Doueková, která se na Stanfordově univerzitě zabývá regulací sociálních sítí a svobodou projevu na internetu. Proti legislativě hovoří i marné snahy státu Montana. Ten se pokoušel TikTok zakázat, federální soud však jeho kroky zablokoval právě s ohledem na první dodatek ústavy.

Zákon podepsaný prezidentem by dával síti TikTok zhruba pět měsíců na to, aby se oddělila od společnosti ByteDance. V opačném případě by všechny obchody s aplikacemi na území Spojených států nesměly mít ve své nabídce aplikaci TikTok ani návazné služby.

Pokud by firmy nařízení nedodržely, platily by za každého uživatele pokutu pět tisíc dolarů. Jakkoli je v textu výslovně uveden pouze TikTok, návrh by americké vládě umožňoval zakazovat i jiné digitální služby „ovládané zahraničními soupeři“.

Samostatnou kapitolou je, zda by bylo vymahatelné odinstalování již stažené aplikace v telefonech a dalších chytrých zařízeních. Paradoxně po vzoru Číny lze blokovat přístup na servery TikToku z IP adres ve Spojených státech, což je možné jednoduše obejít pomocí VPN. Na 150 milionů Američanů si tak cestu na svou oblíbenou sociální síť i přes překážky jistě najde.