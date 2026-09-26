Na základě dohody Alabama obdrží nejméně 100 milionů dolarů, které mají být státu vyplaceny do 45 dnů, přičemž částka může dosáhnout až 300 milionů dolarů, pokud budou splněny určité podmínky, uvedlo alabamské ministerstvo spravedlnosti.
TikTok rovněž souhlasil se změnami své platformy, včetně zavedení časového limitu jejího používání na dvě hodiny denně, přestávek po 15 minutách a lepší kontroly věku uživatelů.
|
TikTok porušuje pravidla pro ochranu dětí, uvedla Evropská komise. Hrozí mu pokuta
Žaloba Alabamy na TikTok byla poslední z řady žalob zaměřených na společnosti provozující sociální sítě ve Spojených státech kvůli podezření, že způsobují újmu mladým uživatelům. Proces měl začít v pondělí. Celkem podle Reuters podalo žalobu na TikTok 27 amerických států.
Alabama tvrdí, že nekonečný proud videí na TikToku z něj činí nejvíce návykovou platformu sociálních médií a že jeho algoritmus tlačí mladé uživatele ke stále intenzivnějšímu obsahu, pokud jde o násilí a sebepoškozování. To podle Alabamy přispívá ke krizi duševního zdraví dospívajících.