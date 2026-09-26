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TikTok za mimosoudní dohodu se státem Alabama zaplatí 100 milionů dolarů

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  13:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

TikTok zaplatí americkému státu Alabama nejméně 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) a zavede omezení pro dospívající uživatele. Sociální síť tak učiní v mimosoudním vyrovnání, které jí umožní vyhnout se procesu, v němž čelila obviněním souvisejícím s bezpečností dětí.

Na základě dohody Alabama obdrží nejméně 100 milionů dolarů, které mají být státu vyplaceny do 45 dnů, přičemž částka může dosáhnout až 300 milionů dolarů, pokud budou splněny určité podmínky, uvedlo alabamské ministerstvo spravedlnosti.

TikTok rovněž souhlasil se změnami své platformy, včetně zavedení časového limitu jejího používání na dvě hodiny denně, přestávek po 15 minutách a lepší kontroly věku uživatelů.

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Žaloba Alabamy na TikTok byla poslední z řady žalob zaměřených na společnosti provozující sociální sítě ve Spojených státech kvůli podezření, že způsobují újmu mladým uživatelům. Proces měl začít v pondělí. Celkem podle Reuters podalo žalobu na TikTok 27 amerických států.

Alabama tvrdí, že nekonečný proud videí na TikToku z něj činí nejvíce návykovou platformu sociálních médií a že jeho algoritmus tlačí mladé uživatele ke stále intenzivnějšímu obsahu, pokud jde o násilí a sebepoškozování. To podle Alabamy přispívá ke krizi duševního zdraví dospívajících.

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