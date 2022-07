Nad východní částí Tichého oceánu se zformoval hurikán Frank, rychle sílí

Živel provází vítr o rychlosti až 150 kilometrů za hodinu, informovala agentura AP.

Americké Národní středisko pro hurikány (NHC) uvedlo, že bouře zesílila v hurikán v pátek pozdě večer. Jeho střed se nachází zhruba 970 kilometrů jihozápadně od jižního cípu mexického poloostrova Baja California a směřuje k severozápadu rychlostí 19 kilometrů za hodinu.

Frank by podle střediska mohl poněkud zesílit, než nad chladnějšími vodami zeslábne.

Enhanced #infrared satellite loop of Hurricane #Frank shows most of the deep #convection (red/dark red) was south of the center this morning. By early this afternoon, deep convection has begun to wrap around the center. If this trend continues, strengthening is likely to occur. pic.twitter.com/EJMeO0WDxf