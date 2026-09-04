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Kde jsi? Číňané hledají pohřešované po tibetských povodních, úřady mlčí

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  6:56
Následky bleskové povodně na hranicích Nepálu a Tibetu (27. srpna 2026)

Následky bleskové povodně na hranicích Nepálu a Tibetu (27. srpna 2026) | foto: Reuters

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...
Následky bleskové povodně na hranicích Nepálu a Tibetu (27. srpna 2026)
Indičtí poutníci se v Nepálu vítají se svými blízkými poté, co unikli z místa...
Záchranáři kontrolují nestabilní skalní útvary po ničivých povodních v Tibetu....
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"Kdy se vrátíš domů?" "Už je to sedm dní..." "Odešel jsi tak náhle." Čínské sociální sítě jsou plné příspěvků sdílených lidmi, kteří od katastrofy na hranicích s Nepálem čekají na informace o svých blízkých. Ale zprávy čínských státních sdělovacích prostředků jsou zatím jen velmi omezené.

Čínské úřady přísně kontrolují informace o mrtvých či pohřešovaných na tibetské straně, ale desítky on-line příspěvků nabízejí alespoň malý pohled na rozsah katastrofy. Před osmi dny zvedl kus odlomeného ledovce stěnu vody, bahna a trosek, která se přehnala přes hraniční stanoviště Gjirong ležící na čínské straně údolí a zasypala silnice i budovy.

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Předběžná oficiální bilance uvádí na čínské straně 21 mrtvých a 541 pohřešovaných na území Tibetu; v Nepálu zůstává podle čínského ministerstva zahraničních věcí pohřešováno přibližně sto Číňanů. Čínské úřady a státní média se ve svých reportážích soustřeďují téměř výlučně na záchranné operace.

Informují o tom, že do těchto operací bylo nasazeno více než 2300 osob, stejně jako vrtulníky a drony. Značnou pozornost také věnují reakci prezidenta Si Ťin-pchinga, který po katastrofě svolal mimořádnou schůzi, a premiéra Li Čchianga, který se vydal na místo neštěstí.

Naopak v Nepálu policie každý den, ba dokonce několikrát denně, zveřejňuje aktuální bilanci, která přesahuje tisíc mrtvých a čtyři tisíce pohřešovaných. A úřady zveřejňují jména pohřešovaných osob včetně cizích státních příslušníků.

Tibeťané v exilu a skupiny hájící tibetskou věc obviňují Čínu z toho, že počet obětí výrazně podhodnocuje, což Peking popírá a ujišťuje, že šíření informací je „otevřené a transparentní“.

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Svědectví Číňanů, kteří netrpělivě čekají na zprávy o svých pohřešovaných blízkých, zůstávají z velké části omezena na sociální sítě. Na internetu někteří uvedli, že jelikož už několik dní nemají žádné zprávy, vydávají se do Tibetu v naději, že se jim podaří získat nějaké informace.

Místní úřady „rychle reagovaly“ na více než 800 telefonátů od dotčených příbuzných, uvedla ve středu oficiální tisková agentura Nová Čína ve zprávě zaslané zahraničním novinářům, kteří nedostali příležitost o katastrofě v Tibetu informovat.

Tvým rodičům se po tobě moc stýská

K natáčení reportáží v Tibetu, který Peking anektoval v 50. letech minulého století, musí novináři získat povolení čínské vlády. A ta tento druh návštěv pečlivě kontroluje.

Lidé, kteří se do oblasti vydávají hledat své blízké, mají zajištěné ubytování od místních úřadů, řekla AFP jedna z žen. Té se od katastrofy nepodařilo spojit se svým příbuzným, který pracoval jako policista v Gjirongu, ani s jeho manželkou. Dozvěděla se jen, že jsou oba na seznamu pohřešovaných.

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„Pospěš domů, tvým rodičům se po tobě moc stýská, potřebujeme tě,“ napsala ve středu na sociálních sítích a ke svému příspěvku připojila fotografie pohřešovaného páru. Její předchozí příspěvek zobrazoval letenku do Tibetu.

Mezi Číňany pohřešovanými na obou stranách hranice jsou podle příspěvků na sociálních sítích pohraniční policisté, turisté a stavební dělníci v Nepálu.

„Doufám, že se stane zázrak. Strašně nám chybíš. Nesmíš nás opustit,“ vzkázal prostřednictvím sociální sítě otec své dceři, která pracovala jako pohraniční policistka. „Hrozně mě bolí srdce a v noci nemůžu spát,“ napsala manželka svému pohřešovanému muži.

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Další uživatelé sdíleli snímky obrazovky se seznamy pohřešovaných osob zveřejněnými nepálskými úřady, na nichž figurují i lidé z Číny. Soucitní uživatelé internetu sdílejí úzkost těch, kteří se vydali do Tibetu pátrat po svých blízkých.

„Pokaždé, když vidím, že je někdo v Tibetu, bolí mě u srdce,“ napsal jeden z komentujících.

Nepál hlásí 1200 mrtvých, Čína zatím 20

Ničivé povodně v Nepálu, které si vyžádaly přes 1200 obětí, zničily minulý týden infrastrukturu a domy za 387,5 miliard nepálských rupií (53,3 miliardy Kč). Dnes to podle agentury Reuters oznámil šéf nepálského úřadu pro zvládání katastrof Dharma Radž Upreti.

Dharma Radž Upreti také řekl, že v následujících čtyři měsících bude první obnova, jako jsou stavba silnic, zřízení dočasného ubytování či zajištění pitné vody a elektřiny, stát okolo osmi miliard nepálských rupií (1,1 miliardy Kč). Už ve čtvrtek hovořil o potřebě znovu postavit okolo 20.000 domů.

Ničivé povodně před týdnem zasáhly Nepál a také sousední Tibet. Čína doposud ohlásila přes 20 mrtvých. Nepál pohřešuje více než 4000 lidí, přes 600 lidí pak uvázlo v prostorách vodních elektráren. Z tunelu jedné z elektráren dnes záchranáři podle Reuters vyprostili dva přeživší.

Povodně 26. srpna u nepálsko-tibetských hranic podle České geologické služby způsobilo skalní zřícení spojené s kolapsem části himálajského ledovce. Masa ledu a horniny dopadla do údolí a vytvořila hráz, u které se hromadila voda, jež po protržení hráze poslala po řece Trišuli prudkou záplavovou vlnu. Ta smetla domy, budovy, silnice a mosty a unášela bahno a kameny. Jako jedna z příčin katastrofy se uvádí klimatická změna.

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