Zmizel v šesti letech. Žije ještě unesený pančhenláma čtvrtstoletí poté?

Osud malého chlapce, který se nikoliv vlastní vinou dostal do soukolí bezskrupulózních mocenských her, zároveň ukazuje, kam až je komunistická mocnost, jež by ráda určovala budoucí běh světa, schopna zajít, když cítí, že její mocenské zájmy by mohly být ohroženy. Klidně dá pokyn k únosu dítěte.