Šikana školačky v Číně zažehla nečekaně velký protest. Policie ho tvrdě potlačila

Co dohodl Witkoff s Putinem: ve hře brzké setkání s Trumpem, pak i se Zelenským

Americký prezident Donald Trump se chce osobně sejít se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, píše dnes list The New York Times (NYT). Ke schůzce by mělo dojít během příštího týdne. Následně...