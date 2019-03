Mayová chce, aby Británie opustila Evropskou unii nejpozději 30. června

V prvním referendu voliči v červnu 2016 rozhodli o odchodu z unie. Britové podle premiérky chtějí, aby vláda konečně završila proces odchodu země z Evropské unie. „Jsem odhodlána to udělat,“ uvedla. Přiznala, že obyvatelé Spojeného království jsou z vývoje kolem brexitu unavení. „Souhlasím, já jsem na vaší straně,“ dodala. Poslanci podle ní váhají, zda vůbec opustit EU a pokud ano, tak jak - s dohodou nebo bez ní. „Je nejvyšší čas, abychom učinili rozhodnutí,“ dodala.

Premiérka veřejnost informovala, že v dopise zaslaném předsedovi Evropské rady Donaldovi Tuskovi požádala o odklad termínu odchodu Británie z EU do 30. června. „Nejsem připravena odložit brexit na později než 30. června,“ zdůraznila. Řekla také, že si nepřeje další referendum k brexitu, které požadují opoziční strany.

Mayová pod palbou kritiky

Britští novináři v prvních reakcích na večerní projev Mayové na twitteru uvedli, že se premiérka snaží vinu za neúspěch svést na poslance. „Poselství Mayové k veřejnosti ve zkratce - to ne já, ale poslanci,“ napsala hlavní politická komentátorka BBC Laura Kuenssbergová. „Je to celkem riskantní, že si premiérka vybrala poslance za ty, kterým bude dávat vinu za odklad - jsou to titíž lidé, u kterých bude během několika dní potřebovat, aby změnili názor a hlasovali pro její dohodu,“ napsal politický redaktor Sky News Faisal Islam.



Ke kritice se na twitteru přidali také politici. „Ve zbytečném premiérčině proslovu chyběla jedna věc, a to uznání masivní odpovědnosti, kterou za tento zmatek nese. Mohla změnit kurz po první porážce své dohody. Stále se ale snaží vnutit volbu mezi špatnou dohodou a žádnou dohodnou. Hanba,“ napsala skotská první ministryně Nicola Sturgeonová.

Premiérka se před projevem ve středu odpoledne sešla se zástupci opozice - Labouristické strany, Liberálních demokratů, Skotské národní strany (SNP), velšské strany Plaid Cymru a strany Zelených. Na schůzce byl také poslanec Chuka Umunna jako zástupce Nezávislé skupiny, kterou v parlamentu založili odpadlíci od labouristů a konzervativců.

Podle britských médií právě kvůli přítomnosti Umunny opustil schůzku předčasně předseda labouristů Jeremy Corbyn. „Nebyla to ta schůzka, na které jsme se dohodli,“ komentoval později Corbynův mluvčí. Opoziční strany už před schůzkou vydaly společné prohlášení, v němž podpořili delší odklad termínu brexitu, než požaduje Mayová.

Mezi schůzkou s opozicí a večerním projevem se Mayová sešla také se zástupci vlivné euroskeptické konzervativní skupiny ERG. Její člen, poslanec Mark Francois agentuře Reuters řekl, že poslanci ze skupiny nepodpoří vládní brexitovou dohodu za žádných podmínek.

Národní ponížení

Podle průzkumu, který ve středu zveřejnila zpravodajská stanice Sky News, považuje současný vývoj kolem brexitu za „národní ponížení“ 90 procent dotázaných Britů, jen sedm procent respondentů si to nemyslí. Vinu na tom, že Británie a EU nedokázaly vyjednat dohodu, kterou by poslanci Dolní sněmovny podpořili, nesou podle 34 procent dotázaných britská vláda, podle 26 procent britští poslanci. Jen sedm procent dotázaných označilo za viníka EU. Zhruba čtvrtina respondentů si myslí, že vinu nesou obě strany.



Brexitu se bude věnovat summit EU

Pouhých osm dní před původním datem britského odchodu z EU není stále nic jasné a téma brexitu tak bude do značné míry dominovat i čtvrtečnímu summitu EU v Bruselu. Není pravděpodobné, že šéfové států a vlád ostatních 27 zemí ve čtvrtek rovnou vyhoví středeční žádosti britské premiérky Theresy Mayové o přeložení termínu až na 30. červen.

Předseda summitů Donald Tusk už souhlas o „krátký odklad“ podmínil tím, že britský parlament příští týden na třetí pokus konečně schválí od prosince hotový text dohody o spořádaném brexitu. Mnohé státy také mají kvůli legislativním i politickým důsledkům problém s odkladem britského odchodu až za termín konání letošních voleb do europarlamentu na konci května.