Poslední výstřel. Skalní konzervativci zkusí sesadit Mayovou a mít brexit

Šéf euroskeptických poslanců v konzervativní straně Mark Francois zaslal v pondělí otevřený dopis předsedovi konzervativních poslanců Grahamu Bradymu, ve kterém ho žádá, aby ve středu při jednání Parlamentu navrhl neformální hlasování o důvěře premiérky Mayové uvnitř vlastní strany.

Při hlasování by zastánci tvrdého brexitu v konzervativní straně hlasovali proti Mayové, která by se tak podle nich ocitla pod velkým tlakem a musela by odstoupit. Podle Francoise by EU v takovém případě nesouhlasila s dalším odkladem brexitu a Británie by tak unii musela opustit tento pátek bez dohody.

Hlasování mezi poslanci Konzervativní strany by však nemohlo být závazné, protože nemohou zpochybnit vedení Mayové ve straně dříve než v prosinci, tedy přesně rok od posledního hlasování o důvěře v Konzervativní straně.

Rozhodující slovo v tom, jestli se vůbec bude o důvěře Mayové ve vlastní straně hlasovat, bude mít právě předseda parlamentní skupiny konzervativců Graham Brady.

Zúčastní se Británie eurovoleb?

Britská vláda mezitím v pondělí podnikla nezbytné a zákonem stanovené kroky k účasti v květnových volbách do Evropského parlamentu. Informoval o tom úřad britské premiérky Theresy Mayové. Zda se eurovoleb Londýn zúčastní, jisté není, neboť Evropskou unii může opustit již 12. dubna.



„Účast ve volbách není nevyhnutelná, neboť odchod z EU před datem voleb automaticky odstraňuje podmínku účasti,“ uvedl vládní mluvčí v prohlášení, za kterého agentura Reuters citovala.

Zatím platí, že Británie odejde z EU 12. dubna, původně se tak mělo stát již 29. března. Minulý týden v pátek Mayová požádala předsedu Evropské rady Donalda Tuska o druhý odklad brexitu. Unijní činitelé očekávají, že na středečním summitu EU, který o odkladu bude rozhodovat, Mayová předloží důvěryhodný plán řešení brexitového patu.

V případě posunutí brexitu za 22. květen by se ale musela Británie účastnit voleb do Evropského parlamentu, jež začnou 23. května.

EU stojí za Irskem

Pokud Británie odejde z Evropské unie bez dohody, Brusel nebude jednat s Londýnem o obchodním vztazích, dokud nebudou vyřešeny otázky hranice mezi Irskem a Severním Irskem, práv občanů a finančního vyrovnání. Na tiskové konferenci s irským premiérem Leem Varadkarem to v pondělí prohlásil hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier. Dodal, že unie doufá v úspěch rozhovorů britské konzervativní premiérky Theresy Mayové s opozičními labouristy o řešení brexitového patu.

„Všichni věříme, že tyto rozhovory skončí pozitivním výsledkem. Již jsem to řekl mnohokrát, můžeme být více, mnohem více ctižádostiví, pokud jde o budoucí vztahy se Spojeným královstvím,“ řekl Barnier. „Politická deklarace umožňuje široké možnosti včetně celní unie. A my jsme připraveni ji ještě více vyjasnit, pokud to pomůže. A to můžeme udělat extrémně rychle,“ dodal.

Varadkar novinářům sdělil, že Irsko je otevřené odkladu brexitu, neboť si přeje hladkou rozluku. Dodal, že země se vzhledem k nejistotě na možnost britského odchodu bez dohody připravuje.