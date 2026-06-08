Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bílý dům zvažuje odkup Čagoských ostrovů od Mauricia, snaží se obejít Londýn

Autor: ,
  9:27
Bílý dům zvažuje, že odkoupí Čagoské ostrovy od Mauricia. Ostrovy nyní patří Velké Británii, ale ta se v roce 2024 rozhodla, že podstoupí jejich svrchovanost právě Mauriciu. To kritizoval americký prezident Donald Trump, podle něhož je předání strategicky důležitých ostrovů, na kterých se nachází americko-britská základna Diego García, velkou chybou.
Diego Garcia

Diego Garcia | foto: AP

Americký bombardér startuje ze základny Diego García v Indickém oceánu. (15....
Misley Mandarin, jenž se označuje za premiéra čagoské exilové vlády, na...
Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer. (18. září 2025)
Korálový ostrůvek Diego Garcia
15 fotografií

Plán Washingtonu se podle portálu The Telegraph snaží docílit vlastní dohody o převzetí kontroly nad vojenskou základnou a obejít Londýn. Tyto informace se nepodařilo ověřit. Jak Bílý dům, tak britské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovaly.

Tento plán je jednou z několika možností, které Bílý dům připravuje v dokumentu nabízejícím alternativy k záměru britského premiéra Keira Starmera postoupit suverenitu souostroví v Indickém oceánu Mauriciu.

Británie odloží předání Čagoských ostrovů Mauriciu. Dohodu dříve kritizoval Trump

Britská vláda v dubnu plán na navrácení ostrovů Mauriciu pozastavila a pravidelně jedná s USA o budoucnosti strategicky významné základny.

Čagoské ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a Británie je ovládá od počátku 19. století. Dohodu o jejich předání USA původně uvítaly, ale začátkem letošního roku ji Trump zpochybnil a označil za „akt naprosté slabosti“.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

U soudu pokračuje Dozimetr. Nejvíce se angažoval Hlubuček, řekl předák odborů

U soudu v kauze Dozimetr vypovídá Oldřich Schneider. (8. června 2026)

V pondělí se k obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrací kauza Dozimetr. Jako svědek vypovídá jeden z předáků odborů Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Oldřich Schneider. U soudu popisuje...

8. června 2026  8:09,  aktualizováno  9:43

Událost roku? Spielberg zasadil setkání s neznámem do nestabilního světa dneška

Colin Firth ve filmu Den odhalení

Otázka, zda jsme ve vesmíru sami, provází lidstvo od nepaměti. Už za několik dní se však diváci v kinech dočkají odpovědi, která jim možná způsobí husí kůži. Do českých kinosálů totiž 11. června 2026...

8. června 2026  9:35

Jedenáct let ho věznili nezákonně. Soud rehabilitoval arcibiskupa Matochu

Arcibiskup Josef Karel Matocha na archivním snímku

Olomoucký okresní soud v pondělí rehabilitoval bývalého olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu (1889-1961), který byl od Velikonoc 1950 až do své smrti bez právního podkladu vězněn v rezidenci...

8. června 2026  9:35

Bílý dům zvažuje odkup Čagoských ostrovů od Mauricia, snaží se obejít Londýn

Diego Garcia

Bílý dům zvažuje, že odkoupí Čagoské ostrovy od Mauricia. Ostrovy nyní patří Velké Británii, ale ta se v roce 2024 rozhodla, že podstoupí jejich svrchovanost právě Mauriciu. To kritizoval americký...

8. června 2026  9:27

Prozápadní orientace potvrzena. Volby v Arménii jasně vyhrál premiér Pašinjan

Arménský premiér Nikol Pašinjan se stal vítězem parlamnetních voleb. (8. června...

Arménský premiér Nikol Pašinjan se po sečtení hlasů ze všech volebních místností stal oficiálně vítězem parlamentních voleb. Jeho strana Občanská smlouva získala výraznou převahu nad opoziční starou...

8. června 2026  6:59,  aktualizováno  9:23

Nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) v novém rozsudku rozšířil prostor pro odškodnění lidí se zdravím poškozeným po vakcíně proti covidu-19. Právo na odškodné se nebude omezovat jen na extrémní případy, jako je...

8. června 2026  9:14,  aktualizováno  9:19

Jste zkorumpovaná, nebo pitomá. Trump se rozčílil a předčasně odešel z rozhovoru

Trump ukončil rozhovor s NBC po sporu ohledně tvrzení o zmanipulovaných volbách

Americký prezident Donald Trump předčasně ukončil rozhovor pro stanici NBC poté, co moderátorka pořadu Meet the Press (Setkání s tiskem) Kristen Welkerová zpochybnila jeho tvrzení o zmanipulovaných...

8. června 2026  9:17

Z Pankráce utíkal vězeň. Po římse mu to ještě vyšlo, žiletkový plot už nepřekonal

Vězeň se na útěku z Pankráce dostal se jen k prvnímu plotu (7. června 2026)

Pankrácká věznice zaznamenala pokus o útěk jednoho z vězňů. Při navádění na vycházky se oddělil od ostatních a pokusil se ze zařízení prchnout. Muž netušil, že je celou dobu pod dohledem kamer, a...

8. června 2026  7:57

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení. Policie hlásí osm mrtvých

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle 7,8 stupně. (8. června...

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo v noci zemětřesení o síle 7,8 stupně. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli silnému zemětřesení varování před vznikem vlny tsunami. Podle filipínské...

8. června 2026  7:11

Izrael nevyslyšel Trumpa a vyslal rakety na Írán jako odvetu za noční útok

Sledujeme online
Írán odpálil v několika vlnách zhruba deset balistických střel na Izrael jako...

Izrael v noci oznámil údery na vojenské cíle v Íránu, kde státní média hlásí exploze v několika městech včetně Teheránu, a podle izraelské armády byla později na Izrael vypálena také raketa z Jemenu....

8. června 2026  3:30,  aktualizováno  6:40

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Začátek týdne bude slunečný. Od úterý přijdou deště a pokles teplot

ilustrační snímek

Nový týden začne slunečným a teplým počasím, následující dny však budou chladnější a deštivé. Nejvíce srážek očekávají meteorologové ve spojitosti s přechodem studené fronty v úterý a ve středu. Ve...

8. června 2026  6:26

Pavel přijde na vládu, která o účasti na summitu NATO rozhodne za dva týdny

Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO) na Pražském hradě....

Prezident Petr Pavel se zúčastní pondělního jednání vlády. Chce být u projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Premiér Andrej Babiš ale...

8. června 2026  5:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.