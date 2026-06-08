Plán Washingtonu se podle portálu The Telegraph snaží docílit vlastní dohody o převzetí kontroly nad vojenskou základnou a obejít Londýn. Tyto informace se nepodařilo ověřit. Jak Bílý dům, tak britské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovaly.
Tento plán je jednou z několika možností, které Bílý dům připravuje v dokumentu nabízejícím alternativy k záměru britského premiéra Keira Starmera postoupit suverenitu souostroví v Indickém oceánu Mauriciu.
|
Británie odloží předání Čagoských ostrovů Mauriciu. Dohodu dříve kritizoval Trump
Britská vláda v dubnu plán na navrácení ostrovů Mauriciu pozastavila a pravidelně jedná s USA o budoucnosti strategicky významné základny.
Čagoské ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a Británie je ovládá od počátku 19. století. Dohodu o jejich předání USA původně uvítaly, ale začátkem letošního roku ji Trump zpochybnil a označil za „akt naprosté slabosti“.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz