Tady končí sranda. The Onion se u soudu zastal stíhaného za vtipy o policii

„Jako přední světoví parodisté mají autoři The Onion vlastní zájem na tom, aby politické orgány nemohly uvěznit humoristy,“ napsali právníci The Onion v dokumentu, který podali v pondělí. „Tento spis je předkládán v zájmu alespoň částečného zmírnění jejich budoucích trestů.“

Dokument nezachovává zcela vážný tón. Mimo jiné píše, že zaměstnává 350 000 lidí, čte ho 4,3 bilionu lidí a „rozrostl se v nejmocnější a nejvlivnější organizaci v dějinách lidstva“.

Případ u Nejvyššího soudu se týká Anthonyho Novaka zatčeného kvůli příspěvkům na Facebooku, které zesměšnily policejní sbor města Parma ve státě Ohio.

Novak zveřejnil oznámení o náboru nových policistů, které „důrazně vyzývalo etnické menšiny, aby se o práci neucházely“. Jiný příspěvek propagoval falešnou akci, při níž mohli být pedofilové „vyřazeni z registru sexuálních delikventů a přijati za čestného policistu“.

Internetový vtipálek se dočkal zproštění obvinění z trestného činu, ale následně zažaloval policii za porušení svých ústavních práv. Federální odvolací soud však rozhodl, že policisté mají „kvalifikovanou imunitu“, a žalobu zamítl.

Jednou z otázek je, zda lidé mohli důvodně věřit, že Novakovy příspěvky mohly být skutečné.

Podle serveru The Onion Novak neměl povinnost zveřejnit upozornění, že se jedná o vtip. „Jednoduše řečeno, aby parodie fungovala, musí věrohodně napodobovat originál,“ uvedli zástupci The Onion a poznamenali, že server samotný má tendenci napodobovat „suchý tón zpravodajství Associated Press“.

Lidé už nejednou publikovali satirické zprávy The Onion jako pravdivé. Například když server v roce 2012 uvedl, že severokorejský vůdce Kim Čong-un je nejvíc sexy muž na světě.