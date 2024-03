Londýnské muzeum zařadilo Thatcherovou mezi padouchy, po bok Hitlera a Usámy

O rozruch se postaral popis loutkového představení Punch a Judy. Muzeum v něm uvádí, že původní záporná postava ďábla se změnila na nepopulární veřejné postavy, takže show tak diváctvu nabízela „současné padouchy“ a to „včetně Adolfa Hitlera, Margaret Thatcherové a Usámy bin Ládina“.

Řada konzervativních politiků reagovala velmi negativně. Podle nich jde o další doklad šílenství takzvané „woke“ progresivní politiky. Vyzvali zároveň k přezkoumání dotací pro tuto kulturní instituci.

„Nemyslím si, že to bylo vhodné,“ komentovala kauzu ministryně kultury Lucy Frazerová. Muzeum má finance převážně od ministerstva kultury.

„Musí žít v bublině, daleko od reálného světa, když si myslí, že je racionální dávat političku formátu Margaret Thatcherové na úroveň jakéhokoliv z těchto masových vrahů a odporných lidských bytostí,“ uvedl poslanec a někdejší lídr konzervativců Iain Duncan Smith.

„Takový idiotismus vyvolává otázku financování. Bylo by dobré, kdyby ti, kteří to vymysleli, odvedli tvrdou práci jako my ostatní, místo toho, aby byli ve svých slonovinových věžích a přicházeli s hloupými nápady,“ dodal.

Podobně se vyjádřil i bývalý poradce Thacherové a ředitel Centra Margaret Thatcherové pro svobodu při think-tanku The Heritage Foundation Nile Gardiner. „Skandální chování Muzea Viktorie a Alberta. Mělo by přijít o veřejné finance.“

„Domnívám se, že toto kladení Margaret Thatcherové na jednu rovinu s genocidním maniakem a nejhorším teroristou 21. století je hluboce urážlivé a odporné, a jsem si jist, že většina lidí by s tím souhlasila. V instituci financované daňovými poplatníky je to naprosto nepřijatelné,“ řekl nejmenovaný návštěvník výstavy listu The Daily Telegraph.

V&A uvedlo, že je vždy otevřeno zpětné vazbě od návštěvníků. „Přezkoumáme příslušný text na štítku a v případě potřeby jej aktualizujeme,“ slíbilo muzeum.

V souvislosti s Thatcherovou se V&A dostalo pod palbu kritiky už dříve. V roce 2015 odmítlo přijmout výběr obleků a kabelek Thatcherové s tím, že shromažďuje pouze předměty „vynikající estetické nebo technické kvality“, nikoliv předměty s „vnitřní společensko-historickou hodnotou“. Muzeum se specializuje na aplikované a dekorativní umění.

Takzvaná Železná lady vládla Británii v letech 1979 až 1990. Proslula nekompromisní pravicovou politikou. Postavila se ve své době mocným odborům a zaváděla rozsáhlé škrty. Za své privatizační kroky a rušení sociálního státu si vysloužila dodnes trvající odpor části levicově orientované britské veřejnosti. Někteří proto slavili její skon.