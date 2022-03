Vietnamci chyběla manželka, do Indie za ní vesloval dva tisíce kilometrů

Sedmatřicetiletý Vietnamec svým zachráncům řekl, že do Thajska přiletěl 2. března a měl v plánu přestoupit na další let do Bombaje za svou indickou manželkou, s níž se oženil před dvěma lety.

Nedostal však vízum, a tak odjel autobusem z Bangkoku na ostrov Pchúket. Tam si místo letenky koupil dva a půl metru dlouhý nafukovací člun. Uložil do něj své zavazadlo, lahev s vodou a asi deset balíčků instantních nudlí a vydal se na více než 2 000 kilometrů dlouhou plavbu.

Thajští rybáři, kteří následně zavolali pobřežní stráž, ho objevili poté, co strávil sám osmnáct dní a nocí na moři a doplul 14 kilometrů daleko od Similanských ostrovů. Od Pchúketu tak urazil vzdálenost asi 100 kilometrů.