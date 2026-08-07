Pachateli bylo 14 nebo 15 let. Policie uvedla, že vypálil 26 střel a u sebe měl dalších 34 nábojů. Thajské úřady neuvedly, v jakém stavu jsou zranění.
Útok odsoudil thajský premiér Anutin Čánvirakun. „Je to strašná událost. K tomu nikdy nemělo dojít,“ řekl Čánvirakun novinářům v sídle vlády.
Ve škole bylo v roce 2025 zapsáno přibližně 3100 studentů. Nontchaburí leží severně od Bangkoku, v jeho těsné blízkosti.
Thajsko patří podle AFP mezi státy s největším počtem držených zbraní v regionu. Podle odhadů je v zemi zhruba 10 milionů střelných zbraní, což znamená, že na sedm obyvatel připadá jedna zbraň.
Letos v únoru ukradl sedmnáctiletý mladík zbraň policistovi a zahájil střelbu na střední škole v jižním Thajsku, přičemž krátce držel několik rukojmích. Při incidentu zahynul jeden člověk a další dva byli zraněni. V roce 2023 byl čtrnáctiletý chlapec obviněn ze střelby v jednom z velkých nákupních center v Bangkoku.