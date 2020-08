Vilný thajský král ztrácí božskou auru. Tisíce lidí chtějí reformu monarchie

„V této zemi je tolik nespravedlnosti. Chudí jsou čím dál chudší. Jak si lidé bez peněz mohou dovolit dobré vzdělání? Je to nemožné,“ vypráví thajský student, který se jako tisíce dalších bouří proti vládě.



Současné protesty jsou největší od roku 2014, kdy se k moci dostala vojenská junta. V neděli se u bangkockého Památníku demokracie sešlo přes deset tisíc lidí, podle organizátorů možná i dvakrát tolik. V gestu se třemi zvednutými prsty mávali rukama a na transparentech dávali jasně najevo, co chtějí: demokracii.

„Bez svobody nemáme nic. My Thajci chceme opravdovou demokracii,“ říká třiadvacetiletý student, který se představil jen jako Fai. Právě ze studentských protestů nynější demonstrace vycházejí.

K mladým lidem už se však přidaly i další generace a společně volají po zásadních reformách, změně současné ústavy z pera vojáků a po rozpuštění parlamentu. Vadí jim stále trvající nouzový stav vyhlášený kvůli koronavirové pandemii, který podle občanů politici zneužívají pro potlačování opozice a svobody projevu, i upadající ekonomika.

Thajci také žádají konec cyklu neustálých vojenských převratů, kterých východoasijský národ za osmaosmdesát let zažil už dvanáct. A novou ústavu dostal už devatenáctkrát, připomíná server Foreign Policy.

Lidé však nekritizují jen vládu. Demonstranti veřejně požadují reformu monarchie, což dosud bylo v Thajsku něco absolutně nemyslitelného.

Královská rodina je v zemi považována téměř za božstvo a za sebemenší křivé slovo proti ní může člověk jako zrádce skončit ve vězení i na patnáct let. A od posledního puče je problémem i „lajk“ na sociálních sítích pro posměšné či urážlivé příspěvky, píše server The Sydney Morning Herald.

„Je to velmi radikální a může to být bodem zlomu,“ říká pro CNN thajský disident a profesor kjótské univerzity Pavin Chachavalpongpun. Vysvětluje, že Thajsko má „dlouhou tradici stavění monarchie nad všechno ostatní“. „Je uctívána, musíte ji bezpodmínečně milovat,“ dodává.

Thajsku nyní vládne osmašedesátiletý král Ráma X. Ještě jako Mahá Vatčirálongkóna na trůn usedl po smrti své otce Pchúmipchona Adundéta, který zemřel před čtyřmi lety a stál v čele země rekordních sedmdesát let.

Milovaného vládce tehdy nahradil skoro neznámý a, mírně řečeno, poněkud výstřední muž.

Jen za poslední měsíce se do titulků médií dostal třeba proto, že se před pandemií koronaviru ukryl v Německu, kde si zabral luxusní hotel v Alpách a kromě služebnictva s sebou vzal i dvacet konkubín ze svého harému.

Jeho milostný život byl v nedávných měsících také tématem zpráv. Nespokojenosti mezi lidmi tak začalo přibývat a to, co si dříve říkali maximálně doma za zavřenými dveřmi, nyní probublalo i do demonstrací.

Nyní před králem stojí požadavky demonstrantů, kteří navrhovanou reformu shrnuli do deseti bodů. Zdůrazňují, že o konec monarchie jim ani zdaleka nejde. Rádi by však proškrtali a omezili rozpočet královského paláce, zrušili zákon postihující kritiky monarchie a skoncovali s politickou indoktrinací ve školách.

Chtějí, aby Thajsko bylo konstituční monarchií nejen na papíře, ale i ve skutečnosti. „Musíme pochopit, že s takto velkou skupinou demonstrantů žádajících reformu monarchie kočka poprvé utekla z košíku. To znamená, že je tato reforma pro ně platným požadavkem,“ míní poradce na thajské Naresuanově univerzitě Paul Chambers.