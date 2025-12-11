Thajsko po bojích s Kambodžou hlásí první mrtvé. Boje znovu zastavím, věří Trump

Nové boje zemí, které po pětidenním ozbrojeném střetu uzavřely v červenci s americkou pomocí příměří, si podle AP dosud vyžádaly přibližně dvě desítky mrtvých a vyhnaly z domovů stovky tisíc obyvatel na obou stranách hranice.
Středeční boje na více než desítce míst podél 817 kilometrů dlouhé thajsko-kambodžské hranice patřily k nejintenzivnějším od léta, poznamenala agentura Reuters. Kambodža ve středu večer zahájila útok dělostřelectvem a minomety na thajské pozice, uvedla thajská armáda s tím, že střelbu opětovala a zničila „nepřátelské nákladní vozy“. Dělostřelecké výměny pokračovaly i dnes ráno, informovala podle AP kambodžská média.
„Myslím, že je mohu přimět přestat bojovat. Myslím, že s nimi mám v plánu hovořit zítra (ve čtvrtek),“ uvedl šéf Bílého domu ve středu. Trump přispěl k ukončení červencových bojů tím, že vůdcům zemí pohrozil zastavením obchodních jednání, pokud konflikt neukončí.
Thajsko na hranici s Kambodžou zahájilo letecké údery, zemřel thajský voják
Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi 300 000 vysídlených osob na obou stranách.
Obě země po Trumpově ekonomickém tlaku podepsaly 28. července dohodu o příměří. Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října v Malajsii podepsaly rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu, když mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.