Thajsko po bojích s Kambodžou hlásí první mrtvé. Boje znovu zastavím, věří Trump

  9:40
Tři thajští civilisté byli zabiti při těžkých bojích mezi Thajskem a Kambodžou v blízkosti společné hranice obou zemí, oznámila thajská armáda. Jsou to první thajské civilní oběti od nedělního obnovení bojů. Představitelé obou zemí ve čtvrtek očekávají telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa, který si myslí, že konflikt dokáže zastavit.
Nové boje zemí, které po pětidenním ozbrojeném střetu uzavřely v červenci s americkou pomocí příměří, si podle AP dosud vyžádaly přibližně dvě desítky mrtvých a vyhnaly z domovů stovky tisíc obyvatel na obou stranách hranice.

Středeční boje na více než desítce míst podél 817 kilometrů dlouhé thajsko-kambodžské hranice patřily k nejintenzivnějším od léta, poznamenala agentura Reuters. Kambodža ve středu večer zahájila útok dělostřelectvem a minomety na thajské pozice, uvedla thajská armáda s tím, že střelbu opětovala a zničila „nepřátelské nákladní vozy“. Dělostřelecké výměny pokračovaly i dnes ráno, informovala podle AP kambodžská média.

„Myslím, že je mohu přimět přestat bojovat. Myslím, že s nimi mám v plánu hovořit zítra (ve čtvrtek),“ uvedl šéf Bílého domu ve středu. Trump přispěl k ukončení červencových bojů tím, že vůdcům zemí pohrozil zastavením obchodních jednání, pokud konflikt neukončí.

Thajsko na hranici s Kambodžou zahájilo letecké údery, zemřel thajský voják

Letošní vlna násilností se zvedla po smrti kambodžského vojáka, který zemřel 28. května na hranicích po přestřelce s thajskými vojáky. Situace se pak vyostřila 23. července, kdy Bangkok obvinil Phnompenh z nastražení min, které ve sporné oblasti zranily nejméně pět thajských vojáků. Po diplomatické roztržce se vojska obou zemí začala následující den ostřelovat. Pět dní trvající ozbrojené příhraniční střety si tehdy vyžádaly 43 mrtvých a asi 300 000 vysídlených osob na obou stranách.

Obě země po Trumpově ekonomickém tlaku podepsaly 28. července dohodu o příměří. Ačkoliv se obě strany od uzavření dohody navzájem obviňovaly z jejího porušování, 26. října v Malajsii podepsaly rozšířené příměří. I poté však pokračovaly spory o to, kdo dohodu porušuje. Thajsko pak 10. listopadu pozastavilo mírovou dohodu, když mina na hranicích zranila dva thajské vojáky.

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Obranu předáváme v mnohem lepším stavu, než jsme ji přebírali, řekla Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová přichází na schůzi vlády v demisi, kde...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová z ODS zhodnotila své působení na resortu před předáním agendy nové vládě. V pondělí 15. prosince se novým novým ministrem obrany stane Jaromír Zůna...

11. prosince 2025  9:11,  aktualizováno  9:55

Nevěř všemu, co se kolem tebe děje, zamýšlel se prezident při debatě na škole

Zhruba dvě stovky studentů přišly na debatu s prezidentem Petrem Pavlem do...

Například o sociálních sítích a přístupu dětem k nim mluvil prezident Petr Pavel zkraje svého druhého dne návštěvy Libereckého kraje. Nejprve zavítal na jablonecký magistrát, poté se přesunul na...

11. prosince 2025  6:27,  aktualizováno  9:54

Hromadná nehoda na D56 u Ostravy. Bouralo pět osobních aut, náklaďák a dodávka

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Dálnice D56 nedaleko Ostravy byla od čtvrtečního rána v obou směrech uzavřena kvůli vážné nehodě u Paskova. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve...

11. prosince 2025  6:33,  aktualizováno  9:49

Babišova první cesta v roli premiéra. V Bruselu se schází s Leyenovou a Costou

Na nádvoří Pražského hradu odpovídá nově jmenovaný premiér Andrej Babiš na...

Designovaný český premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek v Bruselu schází s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Jednat má také s belgickým...

11. prosince 2025  9:34

Kolony kolem Barrandovského mostu, i MHD nabíralo desítky minut zpoždění

Snímek dopravy před Zlíchovským tunelem v půl deváté ráno. (11. prosince 2025)

Větší zdržení než obvykle nabírali řidiči i cestující, kteří se ráno pokoušeli dostat do centra Prahy ve směru od Strakonické a Barrandovského mostu. Od Dobříšské se už před sedmou ráno vytvořily...

11. prosince 2025  7:54,  aktualizováno  9:24

Rubio nařídil úřadu změnu písma. Calibri je plýtvání kvůli diverzitě, vadí mu

Americký ministr zahraničí Marco Rubio a prezident Donald Trump (26. srpna 2025)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio nařídil svému resortu opět používat v dokumentech písmo Times New Roman místo písma Calibri, které na ministerstvu zavedl Rubiův předchůdce Antony Blinken ve...

11. prosince 2025  9:13

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opouštějí vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib odchází dělat poslance a Pražanům po něm zůstává dopravní peklo. Práci pro Prahu nedokončil ani náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil, který už bude rovněž jen...

11. prosince 2025  8:58

Opoziční poslanci vyrazili na Slovensko, vyvezli i plyšáka Okamuru

Zástupci pěti opozičních stran odjeli do Bratislavy, aby s tamními kolegy...

Poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, kteří mají po říjnových volbách ve Sněmovně menšinu, ve čtvrtek brzy ráno odjeli do Bratislavy na setkání se slovenskými kolegy. Předseda poslaneckého...

11. prosince 2025  8:54

Američanem za milion dolarů. Trump oznámil nový vízový program, cílí na bohaté

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zahájila nový vízový program „zlatá karta“ pro zájemce o dlouhodobý pobyt v zemi nebo o americké občanství, kteří si ho můžou koupit za jeden...

11. prosince 2025  8:52

Baťa a Botas spojily síly. Kolekce Baťasky odkazuje na obuvnické kořeny Zlína

Baťa a Botas vytvořily společnou kolekci bot. (11. prosince 2025)

Dvě tradiční zlínské značky, Baťa a Botas, představily společnou kolekci, která propojuje ikonické prvky obou výrobců a vrací se k základům českého obuvnictví. Novinka nese název Baťasky. „Změna...

11. prosince 2025  8:43

RECENZE: Hagen, předchůdce Hry o trůny, ji dohání. Bere to přes Kolín a Kutnou Horu

50 %
Ze seriálu Hagen: V údolí Nibelungů

Projekt Hagen - V údolí Nibelungů, který šel v Německu do kin a v Česku bude mít televizní premiéru v seriálové verzi na platformě Canal+, vznikl na motivy středověké hrdinské legendy Píseň o...

11. prosince 2025  8:35

