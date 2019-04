VIDEO: Slůňata v Thajsku uvěznilo bahno, po dvou dnech zvířata vyprostili

Co stádo do prohlubně přivedlo, není jasné. Možná se chtělo napít nebo vyrochnit. V cestě ven mu nezabránila hustota bahna nebo slabost končetin, ale strmost a kluzkost svahů, uvedla BBC a list The Independent.



Při rutinní obhlídce 27. března odpoledne našli slony strážci parku. Část z nich odběhla pro pomoc a ostatní se zvířaty zůstali přes noc. K záchranným pracím přistoupili 28. března, když se stádo natěsnalo u jednoho okraje. Na druhém konci jámy pak strážci čtyři hodiny vykopávali bahno, až vytvořili schůdnější terén pro opuštění jezírka.

Tluskokožci se nakonec jedno po druhém vydrápali na břeh, za jásotu Thajců. „Jděte, děti, jděte,“ volali na osvobozená zvířata, jejichž únik z nezvyklého zajetí nafilmovali.

Thap Lan leží na severovýchodě Thajska. S rozlohou 2 236 kilometrů čtverečních je druhým největším národním parkem v zemi. Kromě slonů v něm žijí i tygři, buvoli, medvědi, giboni, bažanti, papoušci a další zvířata.



Slon byl pro svůj význam kdysi na i na vlajce Thajska. V důsledku hospodářského rozvoje ale zvířata přicházela o přirozené prostředí a jejich počet se snižoval. V současnosti často útočí na pole zemědělců, kde se snaží získat potravu. Každoročně zabijí podráždění sloni několik Thajců.